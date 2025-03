Draghi afirma que no subirá impuestos porque en esta hora «el dinero se da, no se quita» El primer ministro anuncia un crecimiento del 6% en este año, lanza un 'Pacto por Italia', porque «sirve unidad» y promete medidas para rebajar factura de luz y gas

Mario Draghi ha prometido que no subirá los impuestos, porque para relanzar la economía del país tras la pandemia no se debe quitar dinero a los ciudadanos , sino darlo. El primer ministro italiano ha asegurado que el crecimiento del Producto Interior Bruto en este año estará en torno al 6%. Ante las resistencias que en algún sector social y político aún se mantienen contra el certificado sanitario en el que se indica que una persona está vacunada contra el Covid, Draghi ha resaltado que “el pasaporte verde digital es libertad”. Además de anunciar medidas para limitar el encarecimiento de la factura de la luz y el gas, ha lanzado un pacto para Italia: «Sirve Unidad».

En un importante discurso ante la asamblea anual de Confindustria (la patronal italiana), el mensaje que dio el primer ministro, ante la reforma fiscal que emprenderá el gobierno, es que no subirá los impuestos, sino que en todo caso los reducirá, porque esta es la hora de dar y no la de quitar el dinero a los ciudadanos. «El Gobierno no tiene intención de subir los impuestos –ha remarcado Draghi-. En este momento el dinero se da y no se quita. Recuperar el ‘sabor del futuro’ es fundamental para que Italia vuelva a crecer y a la prosperidad, al respeto por el medio ambiente visto como una oportunidad, no como una limitación. Nuestras empresas, ustedes, han captado el mensaje y hoy tenemos una de las tasas de crecimiento más altas de la Unión Europea».

Crecimiento superior al esperado

El primer ministro italiano ofreció datos económicos que sin duda fomentan el optimismo, después de dos décadas de estancamiento y sin crecimiento de la economía italiana: «Italia está experimentando actualmente un período de fuerte recuperación, mejor de lo que habíamos imaginado hace apenas unos meses. Las previsiones del gobierno, que presentaremos en unos días, estiman un crecimiento en torno al 6% para este año, frente al 4,5% asumido en primavera».

Mario Draghi explicó las líneas que seguirá su gobierno para la recuperación económica, resaltando la necesidad de las reformas y la paz social: «El desafío para el gobierno, y para todo el sistema productivo y los interlocutores sociales, es lograr que esta recuperación sea duradera y sostenible. Debemos evitar los riesgos económicos que se esconden detrás de este momento positivo; se deben preservar las buenas relaciones laborales para asegurar equidad y paz social; y hay que acelerar nuestro programa de reformas e inversiones, para mejorar la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía italiana», ha dicho Draghi.

Evitar el encarecimiento de luz y gas

Con el fin de limitar la subida de la factura de la luz y el gas, Mario Draghi ha explicado la estrategia del gobierno para adoptar una decisión esta tarde en el Consejo de ministros: «El gobierno se compromete a encontrar soluciones inmediatas» (al aumento de los costos de la energía]) «y a diseñar estrategias a largo plazo para reducir nuestras vulnerabilidades: En ausencia de la intervención del gobierno, en el próximo trimestre el precio de la electricidad podría subir un 40% y el del gas un 30% -explicó Draghi- , por eso hemos decidido eliminar para el último trimestre del año los cargos del sistema de gas para todos, y los de la electricidad para los hogares y las pequeñas empresas. Vamos a mejorar el bono de electricidad y gas para proteger especialmente a los grupos menos favorecidos. Se trata de una intervención global de más de 3.000 millones, como continuación de los 1.200 millones que se emplearon en junio. Esto tiene un fuerte valor social, en particular para ayudar a los más pobres y vulnerables».

Éxito en la lucha contra el Covid

Mario Draghi se mostró optimista sobre la lucha contra el Covid, porque se ha cumplido el objetivo de la campaña vacunación, destacando al mismo tiempo que la obligatoriedad del pasaporte verde digital para mostrar que una persona está vacunada contra el COvid, representa la libertad y la seguridad: «Hasta la fecha, más de 41 millones de italianos han completado el ciclo de vacunación, casi el 77% de la población mayor de 12 años, y estamos cerca de alcanzar y luego superar la meta que nos marcamos, que es inmunizar a fines de septiembre el 80. % de la población. Sin embargo, la variante Delta, mucho más contagiosa que la cepa original del virus, nos obliga a conseguir tasas de vacunación aún más elevadas, por eso también introdujimos primero y luego ampliamos el uso del llamado 'pasaporte verde'». «Es un instrumento de libertad y seguridad, para defender a los ciudadanos y trabajadores y mantener abiertas las escuelas y los negocios».

'Pacto por Italia'

El expresidente del banco Central Europeo no se limitó a explicar la estrategia del gobierno como un tecnócrata, sino se adentró también en su dimensión política, que hoy todo el mundo le reconoce, para lanzar un 'pacto por Italia': «Un gobierno que intenta no hacer daño es mucho, pero no es suficiente para afrontar los retos de los próximos años; en primer lugar, las tensiones geopolíticas, proteccionismo, pero también el probable cambio de las condiciones financieras, el debilitamiento paulatino de los estímulos fiscales. Al cambiar todo el marco político, económico y social es cuando necesitamos estar más unidos para no agregar incertidumbre interna a la externa». Draghi invitó a los empresarios a defender el Pacto por Italia, «del que nadie puede quedarse fuera».

El discurso de Mario Draghi fue acogido con un caluroso y muy largo aplauso por los empresarios. El presidente de Confindustria, Carlo Bonomi, deseó larga vida al gobierno Draghi.