El BCE diseña un banco malo europeo online

Se avecina una ola de quiebras empresariales e impagos, en cuanto comiencen a disminuir las ayudas estatales que sostienen a las denominadas «empresas zombi» . Por eso el Banco Central Europeo (BCE) está diseñando un banco malo que, como no podía ser de otra manera en el siglo de la digitalización, funcionará a través de internet y ofrecerá a la venta créditos morosos de pequeña cuantía, para evitar que se hagan con ellos fondos buitre a precio de saldo.

La página web está inspirada en los modelos de Amazon o eBay, según ha descrito la agencia Reuters, de manera que puedan acceder a estos productos tóxicos de hasta 10 millones de euros pequeños compradores. «Estas cantidades podrían atraer a compradores de menor tamaño y con menor capacidad por tanto de imponer descuentos», ha confirmado Edward O’Brien. El BCE desea unificar este tipo de plataformas, presentes ya en algunos países y de reducido tamaño, para crear un vehículo mayor, más estructurado a nivel europeo y más fácil de consultar por los inversores. El proyecto será sometido a análisis de la Comisión Europea este viernes y desde el BCE se suceden los discursos a favor, para que vaya cuajando la idea. El actual presidente de su Consejo de Supervisión, Andrea Enria, lleva de hecho proponiendo algo así desde 2017 e incluso envió el pasado 25 de mayo una carta al parlamentario alemán Frank Schaffle, al que trataba de convencer. También el vicepresidente Luis de Guindos ha advertido ante la Eurocámara que «los créditos morosos irán en aumento, los bancos van a sufrir», debido a las quiebras empresariales y los impagos de préstamos, y sugirió la creación de un coloso europeo capaz de absorber los miles de millones de euros en activos dudosos del sistema financiero y retirar de los hombros de los bancos aquellas cargas que puedan minar la solvencia de las entidades.

Según el Financial Times, dirigentes del BCE y de la Comisión Europea ya se habrían reunido en el mes de abril para explorar esta posibilidad. Aunque Bruselas no se opone públicamente, defiende que ya existen «herramientas y normas» para mejorar la digestión en los bancos. Pero el BCE no solo aspira a concentrar los activos malos heredados de la crisis del Covid-19, sino también los que todavía colean del 2008. El año pasado, las 121 mayores entidades de la zona euro concentraban un 3,2 % de sus balances en préstamos o activos dudosos (506.000 millones de euros). Los bancos del sur de Europa superan el 6% a pesar de los esfuerzos de los últimos años por deshacerse de ellos.

Muestra de ello es la Sareb, el banco malo español. En los últimos siete años solo había sido capaz de digerir 18.117 millones de euros en activos tóxicos. Le quedan otros 32.664 millones. Según datos de Deloitte, más de 450.000 millones de euros en créditos fallidos fueron vendidos entre 2014 y 2019 a Cerberus, Blackstone, Lone Star y Goldman Sachs con enormes descuentos. Ese saldo es el que ahora pretende evitar el BCE. La agencia de calificación Moody’s ve con buenos ojos el proyecto: «La opción de un banco malo sería positiva [...] Ayudaría a las entidades a proteger su solvencia y probablemente a evitar quiebras». Pero hay países europeos que no están tan convencidos.

Rechazo alemán

Uno de ellos es Alemania. Joachim Wuermeling, miembro de la junta responsable de la supervisión bancaria del Bundesbank , reconoce que, como nación exportadora, la recuperación de la economía alemana también depende de los acontecimientos en el extranjero y «aún no se puede prever el alcance de los riesgos crediticios a los que se enfrentarán los bancos alemane». Sin embargo, el principal supervisor bancario del Bundesbank considera que el capital disponible «es suficiente para cubrir los ratios de ajuste del valor agregado como los que ocurrieron en la crisis financiera de 2009». «La situación en el sector bancario es actualmente estable»”, dice sobre las instituciones de crédito alemanas, aunque no en lo refrent a todas las entidades.

Para convencer a los escépticos, el BCE argumenta que el lanzamiento de una plataforma online para la venta de créditos fallidos sería un paso adelante en la construcción de la unión bancaria, aún incompleta en la zona euro, y un nuevo impulso al proyecto europeo, después del acuerdo alcanzado en julio para la creación del fondo de reconstrucción dotado con 750.000 millones de euros.