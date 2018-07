ENTREVISTA Diana Morato (Deliveroo): «Le diría a Sánchez que nos diera la ocasión de explicar el modelo y entenderlo» La directora general de la plataforma se defiende ante las acusaciones del presidente de que el sistema de su empresa es «explotación laboral»

Daniel Caballero

Diana Morato, directora general de Deliveroo, aboga por que su modelo se ajusta plenamente a la legalidad y que, además, a los «riders» les compensa. Pese a ello, el presidente Pedro Sánchez habló de su compañía seguida del término «explotación laboral», tras lo cual responde en ABC ante las acusaciones del jefe del Ejecutivo y cercados por la Inspección de Trabajo y la Justicia.

Deliveroo se ha convertido en una revolución y un modelo muy criticado. ¿Son justas las críticas?

La realidad es que los «riders» ganan de media unos 10,5 euros la hora más IVA. Si lo comparas con el salario minimo, esto por sí mismo explica que es un trabajo que desde el punto de vista económico les compensa. Además es un modelo flexible porque ellos pueden decidir si trabajar o no. Pueden además estar trabajando para varias plataformas, complementarlo con otro trabajo, con estudios... A los «riders» les encaja y son personas que están contentas con el modelo y no quieren ser empleados. Estamos trabajando en cómo seguir consiguiendo la flexibilidad que los «riders» quieren tener y darles seguridad.

La sentencia afecta a un solo «rider» que tenía un contrato anterior bajo el cual no está ninguno de los riders de Deliveroo ahora. Hemos apelado también esa decisión.

¿Ya no se les puede considerar falsos autonomos?

El problema real es que no está claro dónde está el límite o qué hace lo que un trabajador deba ser considerado por cuenta propia o ajena. Decides cómo trabajar, dónde, cómo prestar tu servicio... Todo esto es muy diferente del trabajo de un empleado. La cuestión es que tiene que haber una mayor seguridad jurídica. Hay otros países en los que los tribunales han examinado los contratos de Deliveroo y han dictaminado que son autónomos. No deberíamos quedarnos atrás en ese sentido y confío en que en España las cosas vayan en el mismo sentido.

¿Cómo han cambiado los contratos de Deliveroo?

El contrato ha cambiado y la tecnología cada vez permite dar más flexibilidad a los «riders». Antes trabajábamos con una herramienta que no era propia nuestra. En ella los repartidores decidían si se apuntaban en ciertos horarios; esa herramienta no era nuestra y tardábamos casi una semana en aceptar o rechazar esas disponibilidades. Ahora es diferente. Ya tenemos un sistema propio. El rider ve los huecos libres de la semana siguiente y decide qué hueco quiere reservarse. En ese momento, cuando pincha en el hueco, se le acepta. Eso antes no lo podíamos hacer porque la herramienta no estaba preparada para eso. Todas estas posibilidades en tiempo real no existían antes.

En caso de que un rider decida no trabajar uno o dos meses, ¿qué ocurre?

No ocurre nada. No entra en la aplicación y no pide huecos. Cada empresa funcionará de una manera diferente, pero nosotros el ofrecimiento de pedidos se hace en función de dónde esté ubicado el «rider» en cada momento. No discriminamos entre repartidores.

¿Y qué tiene que ocurrir para dejar de colaborar con un repartidor?

Que haya habido algún problema grave con él o que él solicite que ya no quiere seguir trabajando con nosotros.

¿Qué solicita al Gobierno?

Le pedimos que se permita y que entiendan que hay gente contenta con este modelo y que valoran esa flexibilidad. Solicitamos que no se cuestione constantemente que la persona sea autónoma o asalariada Pedimos seguridad jurídica.

¿Y crear una nueva figura jurídica?

En España ya existe la figura del Trade, que trabaja por cuenta propia pero que en algunas cosas tiene notas de laboralidad. Es un buen punto de partida a partir del que trabajar pero no es perfecto. Esta figura tendría que evolucionar, porque para ser Trade el 75% de tus ingresos tienen que provenir de una misma fuente. Si la voluntad es crear una figura nueva, también es otra opción.

Sánchez citó directamente a Deliveroo al hablar de explotación laboral...

Le diría a Sánchez que nos diera la oportunidad de explicar nuestro modelo y entenderlo. A priori puede sonar raro, pero cuando lo empiezas a valorar, la gente está contenta así. Los riders tienen un trabajo muy digno.

¿Teme que la situación de la Inspección se extienda a otras ciudades?

Los inspectores harán su trabajo y nosotros como empresa tomaremos las medidas oportunas en cada momento.

¿Es sostenible el modelo económico con estas inspecciones?

Es una cosa que no nos estamos planteando. Las inspecciones son decisiones administrativas. Lo que tiene más sentido centrarse es en ver que el modelo es una realidad en España y Europa. Es positivo para los clientes, los restaurantes y los que prestan el servicio. A mucha gente le encaja y es atractivo para muchas personas.

¿Cuándo espera entrar en beneficios?

La información financiera se da a nivel de grupo. Llevamos 2,5 años y como cualquier empresa en sus comienzos hay que invertir. Y estamos en esa fase.

¿Qué futuro le espera a Deliveroo?

Yo veo un futuro muy positivo. Estamos creciendo semanalmente en pedidos, en clientes que están contentos... Tenemos buenas relaciones con los restaurantes, aumentan sus ventas sobre un 30% gracias a nosotros. Y los «riders» también están contentos.