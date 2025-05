El desafío de ejercer el liderazgo en la distancia y en las horas más oscuras

En momentos de confinamiento, con las plantillas teletrabajando, la figura del jefe cobra una especial relevancia. No resulta fácil liderar un equipo al que no se ve físicamente y en unas condiciones muy difíciles. Tanto jefe como empleados tienen que conciliar la vida laboral y familiar, encontrar un despacho en las casas y luchar con la ansiedad que en muchos casos genera el estar encerrado. Sin olvidar el estado emocional, que varía cuando perdemos familiares y amigos, víctimas del coronavirus, y con una sensación constante de preocupación por la salud de los nuestros. El jefe es siempre clave para la empresa, gestiona a las personas, y en estos momentos debe demostrarlo. Aunque este tipo de situaciones también pueden ser una amenaza para su puesto. Si no eres un buen líder, es ahora cuando lo va a notar la empresa.

Comunicación, organización, valores, innovación y dirección son los cinco elementos claves que señala Luis Vives, profesor titular del Departamento de Dirección General y Estrategia en Esade, a la hora de definir a un buen líder. «En un momento histórico es importante que pueda comunicar de forma transparente, siendo positivo y generando esperanza», indica a ABC Empresa. «Tiene que ser realista y marcar la dirección», añade. En esa comunicación debe construir un relato pero al mismo tiempo «generar empatía con sus trabajadores y entender sus sentimientos».

La toma de decisiones es también decisiva en estos momentos de tanta incertidumbre, «hay que reaccionar pero también crear una perspectiva de medio y largo plazo, guiar la acción con objetivos claros y empoderando», señala el docente. Un aspecto que Luis Vives relaciona con los valores y recuerda que «lo que define a un buen líder es como reacciona en tiempo de crisis. Es importante que se preocupe de sus empleados primero como personas y después como trabajadores».

Buena organización

En este contexto la organización del trabajo es fundamental, «distinguiendo lo urgente de lo importante, y pensando muy bien en las funciones que son claves en estos momentos», comenta el profesor de ESADE. A pesar de las dificultades cree que este tipo de situaciones «permite innovar, explorar cosas nuevas y surgen buenas ideas para servir mejor a los clientes y trabajar mejor con los compañeros». Es decir, «es una ocasión de oro para entender de qué se preocupan los líderes y un momento donde debe destacar más todavía su lado humano».

Establecer reglas claras ayuda, «porque las personas están muy perdidas»

Para Beatriz Ardid, Senior Manager de PeopleMatters, un buen jefe debe «planificar actividades y dejar claro objetivos, actividades y plazos. Es una forma de controlar al equipo pero no hace falta contar las horas». Establecer reglas claras ayuda «porque las personas están muy perdidas». También destaca la comunicación relacionada con cada puesto de trabajo y con lo que ocurre en la empresa en sí, «que no se sientan aislados», cuenta la responsable de la consultora de RR.HH. Generar confianza y motivar al equipo son otros dos aspectos interrelacionados. «Hay que adaptarse a los distintos perfiles y estar muy cerca de ellos», subraya Ardid. Ha cambiado la forma de hablar con los empleados y no está de más «establecer esos canales de comunicación diferentes, como una cerveza virtual los viernes, un café los lunes... te sales de lo normal, es divertido y generas confianza», añade Ardid. Además los líderes deben reconocer el trabajo bien hecho y dar mucha flexibilidad con los horarios.

Como recuerda Guido Stein, profesor de Dirección de Personas en las Organizaciones del IESE, «el virus ha acelerado el proceso de transformación digital y ha llevado a mucha gente a teletrabajar sin que antes lo hiciese». Esta nueva situación nos lleva a que haya gestores que no saben cómo controlar a su equipo y debe ser «cumpliendo objetivos y no realizando tareas». Stein reconoce que el control a distancia es más difícil y enojoso pero «es necesario saber supervisar».

La forma de dirigir a la gente cambia en estas circunstancia s y se intenta ir directamente al grano «pero los españoles no somos finlandeses y necesitamos sentirnos cómodos. La oportunidad de crecer y mantener la relación personal hay que aprenderlo porque es algo que no se digitaliza», indica el profesor. Pero sí es importante «emitir mensajes cortos y no repetir mucho». Guido Stein tiene claro que en tiempos de coronavirus, «hacen falta jefes con una dosis de patetismo y de emotividad». En este entorno laboral se han tomado nuevas rutinas como las reuniones virtuales, «imprescindibles, una de las cosas más importantes. Se ven la cara y recuerdas que pertenecen a la organización, motivas mucho a las personas», cuenta a ABC Empresa Dolores Ruiz, profesora de Recursos Humanos en EAE Business School. Otro aspecto fundamental que señala es que un buen jefe «debe fomentar que el teletrabajo tenga un horario para que los trabajadores puedan tener su tiempo para su vida personal y familiar, de lo contrario es peligroso, es por la salud mental».

Una planificación clara de trabajo, sea por día, semana o quincenas «ayuda a todos». El objetivo de la empresa es ganar dinero pero «funciona gracias a las personas y es el momento de cuidar a los trabajadores, por lo que los jefes deben tener en cuenta las peculiaridades de los trabajadores», concluye.

Motivación y productividad

Según un estudio de Sodexo, un equipo motivado rinde un 44 % más y aumenta un 27 % el compromiso de los empleados. La motivación se traduce en un mayor rendimiento y asegura que todos están alineados con los objetivos y el crecimiento de la compañía. Sodexo Beneficios Incentivos ha recopilado una serie de recomendaciones para mantener la motivación de los empleados: comunicación abierta y transparente, promover el sentimiento de pertenencia, recompensar la creatividad, la importancia del feedback y conciliación y cuidado del descanso

