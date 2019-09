Entrevista «De la desaceleración a la recesión a veces solo hay un paso», afirma el presidente de ATA Lorenzo Amor dice que España ya no puede afrontar más gasto público y augura un otoño complicado para el empleo que crecerá por debajo del 2%; de los políticos critica su escaso sentido de Estado

Seguir Susana Gaviña @sgavinabarriuso Madrid Actualizado: 23/09/2019 01:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La pasada semana estrenó su nuevo cargo. Ya es vicepresidente de la CEOE, uno de los hombres de confianza de Antonio Garamendi. Nueve meses han pasado desde que ATA, la organización que dirige, se integrara como miembro de pleno derecho en la patronal. Desde entonces, la desaceleración se ha intensificado y la incomunicación de los políticos ha derivado en una nueva convocatoria electoral.«España tiene un problema de estabilidad en un momento –dice– de grandes riesgos para la economía».

—La falta de entendimiento de los políticos lleva a España a las cuartas elecciones en cuatro años.

—Es incomprensible. La situación política es compleja y los líderes de los partidos políticos han generado frustración y cabreo en la sociedad. No han sido lo suficiente responsables para alcanzar un acuerdo que diera estabilidad al país, que no está para ir de nuevo a unas elecciones. A la CEOE y a ATA nos separaba mucho, pero hemos buscado puntos de encuentro y hemos sido capaces de unir fuerzas por el interés general del tejido empresarial. La CEOE y los sindicatos están muy lejos ideológicamente, pero son capaces de alcanzar un acuerdo por el empleo, por los trabajadores y por las empresas.

—No han pensado entonces los políticos en el interés general.

—Han pensado mucho más en el interés general de sus partidos y en algunos casos en el interés personal.

—¿Cómo puede afectar esta parálisis política a la economía?

—La economía está en una fase de desaceleración y lo refleja muy bien el empleo, al que le espera un duro otoño. No hay que ser alarmistas porque sigue creciendo, pero su crecimiento no va a llegar al 2%. Nadie lo preveía, pero la economía cambia de la noche a la mañana. De la desaceleración a la recesión a veces solo hay un paso y esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando un enfermo tiene los primeros síntomas va al médico. El problema es que no tenemos doctor que nos gobierne, no tenemos Gobierno ni Parlamento que pueda legislar. En otros países ya han empezando a tomar medidas y aquí vamos en el furgón de cola, aunque es cierto que todavía tenemos un crecimiento que está por encima del de nuestros socios europeos. El débil crecimiento ha devuelto a la Eurozona a la desaceleración. Y España, además, tiene un problema de estabilidad en un momento con grandes riesgos en el horizonte como el Brexit, la guerra comercial y también el problema de financiación que tienen las regiones.

—¿La morosidad ha aumentado en comunidades y municipios por el frenazo en las entregas a cuenta?

—El problema de financiación que tienen las comunidades puede afectar a corto plazo a muchas pymes. Más de 500.000 autónomos cerraron el pasado año por la morosidad y estamos preocupados porque vemos que si las regiones no tienen liquidez pueden volver los problemas de pago a los proveedores. Y tanto el Estado como las comunidades y los ayuntamientos no han conseguido, pese a la recuperación, pagar a los proveedores en los 30 días que dice la ley. Con los últimos datos que tenemos, de julio, ya estamos viendo que hay regiones que han ampliado los periodos medios de pago. Habrá que ver cuando conozcamos los siguientes datos. No somos muy optimistas porque este problema se traslada a la economía real. Cuando una concesionaria que trabaja para una comunidad autónoma no puede cobrar, las pymes y autónomos que son subcontratados por esta concesionaria tardan también en cobrar y así empieza la cadena de la morosidad.

—El exministro Montoro no llegaría ni a imaginarse el recorrido que tendrían los Presupuestos que hizo en 2018.

—Y menos mal que están esos Presupuestos, otros igual hubieran hecho daño a la economía. Pero es muy triste que en un país como España la clase política no haya sido capaz de sentarse en una mesa y alcanzar un acuerdo. Tenemos el precedente de la Transición. Entonces, partidos de diferente signo fueron capaces de llegar a un entendimiento. A veces hay que dejar de lado los intereses partidistas y buscar el interés general. Se piensa más en las elecciones que en cómo mejorar la vida de las empresas. España y los españoles necesitan más altura de miras, más sentido de Estado.

—La política está parada y las reformas que tanto nos demandan también. Desde 2013 no se ha hecho nada.

—Las únicas reformas que se han hecho en los últimos años son poner trabas y más presión a las empresas. No se han hecho reformas en el mercado de trabajo, ni en pensiones, pese a que el déficit de la Seguridad Social cada vez crece más porque los jubilados cobran durante más tiempo las prestaciones, por efecto de la esperanza de vida, y esta situación no es compensada con las cotizaciones. Pero no se hace nada.

—Y los autónomos siguen sin poder cotizar según sus ingresos reales.

—Los autónomos seguimos teniendo las mismas trabas de siempre. Hay un millón de autónomos cuyos ingresos no llegan al SMI, están sobrecotizando y hay que buscar solución. La prestación por cese de actividad también se tenía que haber reformado porque hay muchos autónomos que están cotizando por esta prestación pero no van a poder cobrarla porque no podrán acreditar las condiciones para hacerlo. Y hay reformas fiscales, laborales y de formación pendientes. Hay que ser realistas. El régimen de autónomos está provocando un importante déficit en la Seguridad Social que crece cada año.

—Ahora, en campaña electoral, volverán las promesas de los políticos.

—Gran parte de las políticas económicas que vayan en los programas electorales no van a poder aplicarlas en 2020. La política que hay que aplicar no tendrá nada que ver porque hay que cambiar el chip. España tiene un problema de deuda, de déficit y de gasto. Ingresamos más dinero por impuestos que en 2007 pero tenemos más gastos. ¿Y ahora subimos los impuestos para cubrir ese gasto? La economía tiene que afrontar grandes retos que no pasan por más gasto porque no lo podríamos soportar.

—Los empresarios no han negado que es mejor ir a elecciones que un Gobierno con Podemos.

—Los sindicatos han dado libremente su opinión y la patronal ha hecho lo mismo, sin entrar en política. CEOE solo ha dicho que España necesita un gobierno estable y que no comulgamos con políticas de más gasto público que penalicen al tejido empresarial. Y esa opinión cada uno lo ha tomado como ha querido. CEOE y ATA solo queremos moderación y un entorno de estabilidad para crear empleo.

—Los costes laborales han crecido un 2,4%, el mayor ritmo en una década por efectos del salario mínimo y la subida de cotizaciones.

—Empezamos el año con un aumento de los costes laborales tremendo. En sectores menos productivos en empleo la subida desproporcionada del SMI ha pasado factura. Pero es que han subido también las cotizaciones. Se están poniendo trabas que complican el día a día en muchos sectores.

—Telefónica negocia con los sindicatos la baja voluntaria de 2.800 empleados mayores de 50 años. ¿Se puede permitir una sociedad prescindir de estos trabajadores?

—El crecimiento de los autónomos en los últimos dos años viene en gran medida por la incorporación de mayores de 50 años. La mitad tienen más de esa edad y la mayoría una gran trayectoria en el trabajo por cuenta ajena y con mucha preparación y formación académica. La digitalización está generando empleo por un lado, pero destruyéndolo por otro.

—¿Cuál está siendo el impacto real de subir un 22,3% el SMI?

—Llevamos creados prácticamente 100.000 empleos menos que el año pasado y esto se puede deber a que el crecimiento es menor. Pero no olvidemos que cuando nos referimos al empleo neto hablamos del saldo entre los creados y destruidos. Por tanto, cada uno puede analizar lo que está ocurriendo. Hay sectores menos productivos donde la subida del SMI está afectando al empleo. Es inasumible para una empresa un alza del 25% de los costes laborales en un solo año porque su facturación y rendimiento no sube ese porcentaje.

—Sánchez parece que maniobra para subir por decreto de nuevo el SMI sin pasar antes por el diálogo social.

—No es lógico que el Gobierno lo suba de forma unilateral. Esperamos que ahora, cuando está en funciones, cualquier subida la pacte en el diálogo social. Y tiene que hacerlo con quien paga las nóminas y con quien las cobra.

—El registro horario tampoco convence a las empresas y autónomos.

—Estamos de acuerdo en que hay que penalizar a empresas y autónomos que no cumplen las normas laborales y fiscales, pero estamos cansados de que los recursos se enfoquen solo a los que están en la base de datos. Y donde más horas se trabajan y no se cotizan no están en empresas y autónomos que pagan cotizaciones. Son los que no aparecen en las bases de datos, igual que ocurre con el fraude fiscal. En España hay más de un millón de actividades que no pagan ni cotizaciones sociales ni impuestos. Lo único que pedimos es que ese esfuerzo que se está haciendo se realice también para las empresas y actividades fantasmas que ni cotizan ni pagan impuestos. Se están mandando cartas amenazantes y poniendo muchas trabas mientras otros, justo enfrente, campan a sus anchas.

—Los autónomos han logrado un sitio destacado en la patronal después de muchos años de intentos fallidos.

—En enero pasado ATA se integró en la organización y ahora estamos en la gran casa común del tejido empresarial. Y ello hace que sumemos para mejorar la defensa del todas las empresas. Para los autónomos es muy importante formar parte de la CEOE porque esta organización está en muchas mesas de diálogo y ahora llegaremos a aquellos sitios a los que antes no llegábamos. La CEOE ha conseguido una unidad que se refleja en torno a su presidente.

—Ser vicepresidente de CEOE supone...

—Un compromiso y una responsabilidad con el mundo empresarial.