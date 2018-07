¿Qué derechos amparan a los pasajeros ante la huelga de Ryanair? Según los expertos, la aerolínea no podrá alegar fuerza mayor porque no se trata de una situación extraordinaria al haberse avisado con antelación

La huelga de Ryanair que afectará a cientos de vuelos cancelados en España y que tendrá impacto sobre 75.000 pasajeros puede llegar a ser un grave problema para la aerolínea. Tal es así, que podrían enfrentarse a miles reclamaciones de esos usuarios damnificados, según explican desde el despacho de abogados Sanahuja Miranda.

«Lo más importante es que los perjudicados por las cancelaciones y retrasos aéreos guarden el billete, las comunicaciones de la compañía en relación al retraso o cancelación y todos los documentos acreditativos de los costes extras», explica Estel Romero, del citado bufete, sobre los derechos del pasajero.

Aunque se establece en la normativa comunitaria la huelga como una circunstancia extraordinaria, la jurisprudencia europea matiza este concepto para que las aerolíneas no puedan acogerse a él cada vez que sufren un contratiempo de esta índole. Así, desde Sanahuja Miranda señalan que hay casos que son reclamables por haber sido anunciados los paros con antelación.

Según una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, las huelgas que no guarden relación con las capacidades de organización interna de la compañía aérea son susceptibles de reclamación. Un fallo que sigue la doctrina comunitaria, que estableció en 2008 que «el legislador comunitario no exonera de indemnizar al pasajero con cualquier circunstancia extraordinaria, sino únicamente cuando concurran circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado aunque se hubieran adoptado todas las medidas razonables», detalla el despacho Sanahuja Miranda.

De esta forma, habrá de ser la aerolínea la obligada a demostrar que las circunstancias extraordinarias de la huelga le fueron imposiles de evitar, así como que ha usado todos los medios a su alcance para prevenir cancelaciones y retrasos, como ocurrirá en las jornadas del 25 y 26 de julio en España.

Indemnización

Desde Legálitas, así, constatan que los pasajeros tendrán derecho a reclamar indemnización al no poder alegar Ryanair en este caso la excusa de fuerza mayor. Y la reclamación es distinta para el caso de que se trate de un retraso o una cancelación.

Si el vuelo se retrasa más de dos horas en trayectos de hasta 1.500 km, el usuario podrá solicitar una indemnización; en vuelos intracomunitarios de más de 1.500 km o para los demás vuelos de entre 1.500 y 3.500 km, el retraso exigido es de al menos tres horas; y para el resto, de más de cuatro horas. De esta manera, se podrá reclamar el derecho de atención y la devolución del dinero en un plazo de siete días de la parte del viaje que se haya trastornado, siempre que haya un retraso mínimo de cinco horas. Asimismo, la aerolínea habrá de poner a disposición del cliente un vuelo de vuelta al primer punto de partida lo antes posible.

El cliente tendrá derecho a reclamar hasta 600 euros en concepto de indemnización en función de la distancia del vuelo

En caso de que haya una cancelación, el usuario tiene derecho a indemnización y, también, a optar por la devolución del importe de billete o un transporte alternativo, según explican desde Legálitas. La indemnización variará en función de la distancia del vuelo: 250 euros para vuelos de hasta 1.500 km, 400 euros para vuelos intracomunitarios de más de 1.500 km y para los demás de entre 1.500 y 3.500 km, y 600 euros para el resto de vuelos.

Además, desde Legálitas hacen hincapié en que el cliente podrá reclamar el reembolso a la aerolínea de aquellos servicios que no haya podido disfrutar en su viaje a causa de los retrasos o cancelaciones. Y, también, los daños morales, aunque estos siempre son más difíciles de justificar y cuantificar.

Presentación de la reclamación

La reclamación podrá ser presentada ante la aerolínea en el propio aeropuerto e incluso ante la agencia de viajes si se trata de un viaje combinado. Sin embargo, desde Legálitas recomiendan acudir a un abogado para realizarlo.

En el caso de Ryanair, la aerolínea ha puesto a disposición del cliente una línea telefónica para atender a los pasajeros, aunque de alto coste, según ha denunciado Facua. Desde esta asociación claman contra el número con prefijo 902 que ha implantado la compañía.

En consecuenceia, Facua calcula que una llamada de diez minutos a este número podría llegar a costar más de seis euros dependiendo de la compañía telefónica. La organización ha remitido por ello un escrito a la nueva directora ejecutiva de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Marta García Pérez, en el que le solicita que inste a las autoridades autonómicas a multar a Ryanair por saltarse la legislación estatal y europea de defensa de los consumidores.