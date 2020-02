La decisión de las telecos europeas decantará la suerte del MWC Nuevas deserciones incrementan #la presión sobre GSMA, que decide #el viernes si suspende la feria

El proceso soberanista no pudo acabar con el Mobile World Congress de Barcelona (MWC), pero sí lo puede hacer la epidemia de coronavirus, al menos por lo que respecta a la edición de este año. Fabricantes, operadores y la amplísima muestra de empresas -unas 2.500- que entre el 24 y el 27 de febrero debían participar en la presente edición siguen debatiendo si finalmente se suman o no al Mobile 2020. Las implicaciones económicas no son menores, y con esta presión, la GSMA, la patronal del sector y organizadora del acontecimiento, reúne este viernes a su consejo de administración para tomar una decisión, bien sea la del aplazamiento de la feria, su suspensión -la opción con mayores repercusiones económicas- o la continuidad de la misma, aunque con una dimensión más ajustada, solo con las firmas que decidan seguir y adoptando medidas de proteccion extraordinarias, como los controles de temperatura en los accesos y el veto a quien en los últimos 14 días haya estado en China mediante la revisión de pasaportes.

Aunque la convocatoria del consejo de la GSMA es la habitual que los organizadores hacen antes de cada edición del MWC, la de este año va a ser decisiva: el listado de firmas que han anunciado la retirada del certamen sigue creciendo, y algunos nombres son especialmente relevantes. Ayer se conoció que se descolgaban Facebook, Cisco, Intel o McAfee, grandes nombres del sector que se suman a las deserciones ya anunciadas de Ericsson -que junto a la china Huawei, que sigue, tenía reservado el pabellón más grande-, NTT Docomo, Sony o TCL, entre otros nombres.

«Hemos tomado la difícil decisión de abandonar la feria y no participar en la feria», anunciaron en un comunicado fuentes de Cisco, veterana firma de telecomunicaciones. En la misma línea, Facebook confirmó que «por precaución, los empleados no asistirán al MWC de este año por la evolución de los riesgos de salud pública relacionados con el coronavirus». A la ausencia de marcas internacionales a se sumó ayer Telnet, la primera empresa española en sumarse a la lista.

Indemnizaciones

Frente a ese goteo de bajas, que empieza a ejercer una gran presión sobre la GSMA, el Mobile recibió ayer el espaldarazo de Orange. El operador francés comunicó que asistirá al evento aunque, por supuesto, seguirá «muy de cerca la situación». «La salud y la seguridad de nuestros empleados es prioridad principal», dijo el grupo.

El posicionamiento de la teleco galo podría ser significativo. El primer ejecutivo de Orange, Stéphane Richard, es a la vez presidente de la GSMA, cuyo consejo está formado por 26 vocales en representación de las grandes telecos y fabricantes del mundo. Ahora bien, en ese órgano está también representada la teleco japonesa NTT Docomo, que ya ha anunciado que no irá al MWC.

Uno de los riesgos para la GSMA es, en caso de cancelación, tener que devolver a los expositores las cuantías, en muchos casos millonarias, que han pagado por alquilar sus estand. Eso sí, como ya informó ayer ABC, los contratos dan bastante margen a la asociación para modificar las condiciones por lo que resepcta a fechas y emplazamiento.

Las telecos parecen esperar a que sea la GSMA la que tome una decisión en lugar de ser ellas las que den un paso adelante. Fuentes del sector reconocen que aunque no va a haber una medida concertada, hay conversaciones a alto nivel entre las principales telecos europeas para analizar la situación. De forma paralela, algunos operadores ya están instalando sus expositores en el recinto de Gran Vía de Fira y en sus cuarteles generales en Madrid siguen las reuniones preparatorias del MWC. Una cancelación del evento les obligaría a reprogramar en otras fechas y lugares las presentaciones de sus novedades, centradas este año en el 5G.

En el sector lamentan también el alarmismo generado y recuerdan que ayer mismo arrancó en Amsterdam la feria ISE de tecnología de sonido e imagen, que prevé recibir a 80.000 asistentes y 1.300 empresas. El evento, que celebra en Amsterdam su última edición antes de mudarse precisamente a Barcelona, adoptó también medidas extraordinarias, y como el MWC ha sufrido también cancelaciones, sobre todo de firmas asiáticas. En paralelo, ayer se supo que hasta seis firmas chinas habían cancelado su asistencia a la semana de la Moda de Milán.

A la espera de la decisión de la GSMA, ayuntamiento, Generalitat y Gobierno tratan de lanzar, sin demasiado éxito, un mensaje de tranquilidad y de apoyo al evento. Ciertamente, la decisión no está en sus manos.