Los deberes de la OCDE a España: precariedad, impuestos o formación y otras cuatro noticias

ABC Madrid Actualizado: 12/07/2019 15:21h

1. La OCDE exige a España equiparar los costes laborales de contratos fijos y temporales. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) ha puesto deberes a España en su informe anual sobre las reformas estructurales editado este viernes. En este sentido, ha instado a lograr que los costes para las empresas de los contratos fijos y temporales sean comparables. Es decir, que se luche contra aquellos empleadores que optan por los contratos temporales de forma abusiva con el único objetivo de ahorrarse dinero.

2. Volkswagen y Ford amplían su alianza a los vehículos eléctricos y autónomos. El fabricante automovilístico alemán Volkswagen y el estadounidense Ford han anunciado este viernes su decisión de ampliar su cooperación, existente desde enero en el área de vehículos comerciales, desde los ligeros a los eléctricos y de conducción autónoma.

3. La AEB advierte de que las «bigtech» son un problema para el sector bancario y las autoridades. Durante su intervención en el EduFin Summit 2019, celebrado este viernes en Madrid, Roldán ha dicho que estas grandes tecnológicas son un «problema para el sector y las autoridades desde el punto de vista de la regulación y la estabilidad financiera». Ha matizado, eso sí, que «cada vez lo veo un desafío más para las autoridades que para el propio sector bancario».

4. Los precios apenas repuntan un 0,4% en junio, su tasa más baja desde septiembre de 2016. Los precios han subido un 0,4% en junio en tasa interanual, la más baja desde septiembre de 2016 y cuatro décimas por debajo de lo registrado el mes anterior, según ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estadística ha atribuido este cmportamiento a la disminución de los precios de los carburantes y la electricidad en el sexto mes del año.

5. El presidente de Huawei, a ABC: «Todavía no hemos visto un cambio tangible de Trump». «Reconocemos la declaración del presidente Trump, pero no hemos visto ningún cambio tangible», respondió a una pregunta de ABC Liang Hua, quien volvió a criticar el veto de Washington a Huawei. «Nos oponemos a la inclusión en la Lista de Entidades («Entity List»), una medida que no está justificada y es dañina para muchas compañías, incluidas las americanas», dijo refiriéndose a la prohibición de la Casa Blanca de comerciar con la firma china por sus sospechas de espionaje para el autoritario régimen de Pekín.