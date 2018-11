Cyber Monday 2018 ¿Cuándo es el Cyber Monday en España? Nació hace trece años en Estados Unidos y, cada año, siempre se celebra el lunes después del Día de Acción de Gracias (y del Black Friday)

Cuando aún los compradores no se han recuperado de la resaca del Black Friday o Viernes Negro –celebrado el pasado 23 de noviembre–, llega el Cyber Monday; un día muy similar a su predecesor, que ofrece rebajas y descuentos a los consumidores que ya quieran ir adelantando sus compras de Navidad.

El Cyber Monday nació hace trece años en Estados Unidos y, desde entonces, siempre se celebra el lunes después del Día de Acción de Gracias; una fecha que no varía en España, donde ha llegado irremediablemente de la mano de la globalización. Por tanto, este 2018, el Cyber Monday será mañana, 26 de noviembre.

Se trata de un momento perfecto para hacerte con los productos que, bien por falta de tiempo, bien porque no había buenas rebajas, no pudiste adquirir durante el Black Friday. Eso sí, siempre teniendo presente que solo podrás acudir a tiendas online )no a comercios físicos) y que los descuentos no tienen por qué ser los mismos que los del Viernes Negro.

Como ya publicó ABC días atrás, según el estudio que hicieron Consumer Reports y Gap Intelligence el año pasado, las mejores ofertas en televisores, monitores de actividad física y relojes inteligentes llegan en el Cyber Monday; mientras que los descuentos en ordenadores portátiles son más jugosos durante el Black Friday.