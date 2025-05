El ‘cuidador virtual’ que monitoriza al paciente en casa Con inteligencia arficial y procesamiento del lenguaje natural, Tucuvi ofrece un sistema de seguimiento en domicilio que no precisa de wifi ni de apps móviles

Personas mayores con problemas de salud, pacientes que acaban de ser dados de alta tras una operación o haber superado el Covid, enfermos crónicos... todos ellos tienen en la tecnología de Tucuvi un aliado para sentirse más acompañados y cuidados en su hogar. Esta startup madrileña ha desarrollado una plataforma basada en inteligencia artificial (IA) y procesamiento del lenguaje natural que monitoriza a los pacientes en su casa a través de llamadas de teléfono , sin necesidad de wifi ni de instalar ninguna aplicación móvil. Lola, como se denomina la ‘cuidadora’ virtual, se pone en contacto automáticamente con los individuos con la frecuencia establecida en los protocolos –es capaz de hacer miles de llamadas al día– y envía la información estructurada al equipo clínico para que sepa quién requiere atención.

La ventaja para los pacientes, tal y como explica María González , CEO de la firma, es que «están mejor cuidados», mientras que los profesionales «optimizan su tiempo y planifican mejor su labor asistencial ya que no basan su actividad en un agenda predefinida, sino en lo que de verdad necesitan sus pacientes. Esto repercute en una mayor eficiencia del sistema sanitario», reflexiona.

La solución de la empresa ya es utilizada por hospitales, aseguradoras y farmacéuticas. «Somos un software como dispositivo médico, lo que significa que para operar debemos tener una licencia otorgada por la Agencia Española del Medicamento . Sin ella, podíamos hacer pilotos, pruebas de concepto y validación, pero desde que la hemos obtenido, el pasado mes de junio, podemos actuar como un servicio y empezar a trabajar con administraciones públicas u otro tipo de entidades», cuenta esta ingeniera biomédica de apenas 26 años que, tras haber trabajado en una multinacional de dispositivos médicos, fundó la empresa en septiembre de 2019 junto a Marcos Rubio , un compañero de carrera que contaba con experiencia en startups de salud digital. «Vimos que había ‘gaps’ en ciertos procesos y que la tecnología no era del todo accesible para los más mayores», comenta González al recordar las causas que les llevaron a emprender el proyecto.

Mayor compromiso

Empezaron centrados en el público sénior. «Por un lado, el asistente virtual funciona por voz y les resulta muy fácil de usar y, por otro, antes no tenían acceso a la salud digital si carecían de un ‘smartphone’ o no sabían usar una aplicación», justifica. Sin embargo, a raíz de la pandemia se dieron cuenta de que su propuesta también era útil para los jóvenes . «Cuando hay que introducir una serie de datos en una app puede olvidarse, pero al recibir una llamada la tasa de compromiso –contestan siempre y rellenan todo– es más del 92% », resalta González. Pone como ejemplo el seguimiento domiciliario a quienes han sido sometidos a una cirugía. «Durante siete días, Lola les llama para ver qué tal están, cómo evoluciona la herida, si han tenido dolores, etc. El médico recibe la información y puede ajustar la medicación al momento».

El equipo de la startup madrileña Tucuvi, fundada en septiembre de 2019 José Ramón Ladra

Tucuvi ha cerrado acuerdos con diferentes hospitales españoles, como el de La Princesa, que ha incorporado su cuidador virtual al seguimiento en domicilio de pacientes dados de alta por Covid , o el Hospital Universitario de Torrejón que aplica su tecnología en un proyecto piloto con pacientes de coronavirus y aquellos diagnosticados con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). González destaca que una de las alianzas más bonitas es la que llevan a cabo con pacientes paliativos del Hospital del Vinalopó . «Uno de los retos era transmitir el cariño del equipo de enfermería a través de IA. Sí o sí teníamos que conseguir esa empatía y está yendo muy bien». La iniciativa, de hecho, fue reconocida con el premio E-nnova Health 2021 en la categoría de Empoderamiento Digital del Paciente.

Con anterioridad, Tucuvi había ganado los Premios EmprendedorXXI en Madrid , impulsados por CaixaBank. La startup, integrada por nueve trabajadores, ofrece su servicio a nivel nacional y dio el salto a Portugal hace dos meses . Entre préstamos e inversión privada, ha captado hasta la fecha casi medio millón de euros. Sus objetivos a corto plazo pasan por expandirse en ambos mercados y seguir explotando el potencial que la inteligencia artificial tiene para ‘vigilar’ nuestra salud.

