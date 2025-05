Criptomonedas, el escudo protector de Rusia para mitigar las sanciones occidentales

La invasión militar ordenada por Vladimir Putin en Ucrania ha desencadenado una cascada de sanciones para asfixiar a la economía rusa y aislar al país del sistema financiero global. Entre las medidas de mayor impacto se encuentra la decisión de sacar a siete bancos rusos del sistema de comunicaciones interbancario internacional Swift ... , en el que se intercambian cada día unos 32 millones de mensajes de media. En la práctica, la expulsión supone que las entidades afectadas no pueden hacer cobros ni recibir pagos del exterior , lo que dificulta todo tipo de transacciones con el país y del mismo hacia fuera. El paquete de castigos incluye la prohibición de que el Banco Central Ruso acceda a sus reservas en dólares en el mundo –unos 630.000 millones– o la congelación de activos a oligarcas con fuertes lazos con el Kremlin.

Las potencias de Occidente redoblan la presión contra Putin por el ataque a la soberanía de Ucrania , aunque los expertos advierten de que Rusia podría mitigar el impacto de las sanciones si recurre a las criptomonedas . La razón estriba en que estas divisas virtuales son difíciles de rastrear, están fuera del alcance de las autoridades centrales y, por tanto, no se pueden impedir las operaciones que se realicen con ellas. «La exclusión de Swift restringe las transacciones internacionales, pero sí se pueden transferir criptomonedas de forma poco transparente , por lo que creo que es una buena manera de eludir la expulsión del sistema», asegura Ricardo Zion , profesor de Finanzas de EAE Business School.

Rusia ya era un actor destacado dentro del universo ‘cripto’. Según un informe del propio gobierno del país, sus ciudadanos tienen unos 214.000 millones de dólares en divisas virtuales, lo que equivale al 12% del total y, de acuerdo a un estudio de Chainalysis de 2021, ocupa el puesto 18 de 154 del mundo en nivel de adopción . Zion piensa que Rusia, además, contemplaba en su hoja de ruta esta alternativa como escudo protector frente a las sanciones: «Con la ocupación de Crimea en 2014 la expulsión de Swift estuvo encima de la mesa, así que estoy convencido de que en esta ocasión, cuando estudió posibles represalias, era una de las que había planteado y seguro que tenía un plan B».

Las criptomonedas emergen como una vía de escape para erosionar la eficacia de las medidas de aislamiento internacionales. « Sí que se podrían llegar a evitar las sanciones . Venezuela, por ejemplo, trató de saltarse las sanciones estadounidenses a través de operar en bitcoin e incluso su propia criptodivisa», recuerda Nereida González , analista senior del departamento de análisis de mercados de Afi. Sortear el bloqueo económico con estos activos plantea algunos desafíos, pero los expertos no creen que sean insalvables.

Zion defiende que las limitaciones son muy pequeñas. «Si acaso que al darse de alta alguna plataforma pueda poner pegas por venir de Rusia, pero no hay instrucciones al respecto», dice. Existen más dudas sobre si realmente serán aceptadas en el ámbito empresarial. Gloria Hérnandez Aler , socia de la firma de asesoramiento regulatorio finReg 360, cuenta que « a día de hoy las criptomonedas se utilizan más a nivel usuario que empresa , si bien no es descartable que el conflicto acelere ciertos cambios».

Javier Collado , profesor de Economía de la Udima e inspector de Hacienda del Estado, cree que «si Rusia intenta funcionar con criptomonedas y todas las empresas u organismos que se relacionan con ella admiten como contrapartida el pago o el cobro de esta forma, no habrá ningún problema».

Por su parte, los oligarcas rusos afines al Kremlin que aparecen en la lista negra de la UE podrían pasarse a las criptomonedas para protegerse del desplome que está sufriendo el rublo . «Su uso entre empresas puede llegar a ser más comprometido, pero sí podrían salvar la papeleta a los oligarcas a los que se está sancionando de forma personal para evitar que sus fondos estén congelados o para sacarlos de Rusia directamente», señala González. Tendrían que hacerlo, eso sí, en casas de cambio rusas o de geografías con escasa regulación , ya que las entidades de ciertas jurisdicciones bloquearían sus operaciones, tal y como explica Fernández Aler: «Los ‘exchanges’ de Europa, EE.UU., Reino Unido y otros países están implementando, igual que los bancos, medidas para identificar a estas personas y bloquearles cualquier tipo de movimiento porque, como son sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales, tienen que cumplir la normativa».

Ucrania, con una gran vinculación al mundo cripto –es el cuarto país con más adopción de criptomonedas, según Chainalysis– ha presionado para que las sanciones se extiendan a cualquier ciudadano ruso. Sin embargo, por el momento plataformas como Binance o Coinbase han rechazado la petición.

Bajo la lupa europea

La UE, por su parte, ha anunciado que estudia medidas para impedir que las criptomonedas contribuyan a que Rusia escape de las sanciones financieras impuestas por los Estados miembros , aunque no ha adelantado qué iniciativas concretas prepara. Nereida González, de Afi, advierte de la complejidad que ello plantea: «Tienen que prohibir plataforma a plataforma que operen con este país en un mercado que no está regulado, por lo tanto, es posible que pongan alguna traba para que no pueda saltarse las sanciones vía criptodivisas, pero será prácticamente imposible atar todos los cabos ». La experta destaca también que Rusia está trabajando en su propia divisa digital: «Se encuentra todavía en una prueba de concepto, pero si así ve una posibilidad de escapar a las sanciones no es descartable que pueda meterle prisa y sacarla ya».

Las criptomonedas también podrían servir a Rusia para contrarrestar algunos de los efectos económicos de las sanciones , como están haciendo otros países. Corea del Norte, por ejemplo, habría realizado ataques informáticos para robar criptomonedas que le habrían servido para financiar sus programas nucleares, según un informe de la ONU al que ha tenido acceso Reuters. E Irán, sometido a restricciones de EE.UU., está vendiendo sus reservas de energía en los mercados globales utilizando el proceso de minería de bitcoin para eludir los embargos comerciales, según la firma británica de ‘blockchain’ Elliptic. «Se necesita una inversión importante para los equipos informáticos, pero es muy rentable», asevera Collado, de Udima.

Más allá de las criptomonedas, los expertos coinciden en que Rusia tendría otras salidas para plantar cara al estrangulamiento global . Collado recuerda que Moscú lleva tiempo preparando su propio sistema de mensajería financiera, SPFS . Inicialmente destinado a usuarios domésticos, en abril de 2021 se conectaron a él más de 20 bancos bielorrusos, el Arshidbank armenio y el Banco kirguís de Asia. Las filiales de las grandes entidades financieras rusas en Alemania y Suiza tienen acceso a él y se están llevando a cabo negociaciones sobre acuerdos en SPFS con China, según la agencia oficial TASS.

Rusia cuenta asimismo con la opción de optar por el sistema de pagos interbancario internacional de China (CIPS), creado en 2015 y al que algunos bancos rusos ya se sumaron en 2019. «Es el que todo el mundo opina que se va a quedar en el futuro porque la tecnología que utiliza Swift está bastante obsoleta. En el sistema chino ya participan muchos bancos asiáticos y las 300 entidades financieras de Rusia que son usuarias de Swift, responsables del 80% de las transacciones con el exterior, se podrían unir, con lo cual Rusia mitigaría bastante el daño de las sanciones», indica el profesor. El bloque occidental está dispuesto a seguir con su ofensiva económica para que Rusia pague un alto precio por la guerra, pero ahora, a diferencia de otros tiempos, un nuevo actor amenaza con entrar en escena: las criptomonedas.