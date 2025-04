Los creadores de Ticketbis buscan captar cien millones de euros para su socimi All Iron La compañía dispone en la actualidad de una cartera de 13 inmuebles destinados al mercado de alquiler turístico

La socimi All Iron RE I Socimi , perteneciente al grupo All Iron que lideran los antiguos propietarios de Ticketbis, Jon Uriarte y Ander Michelena , lanza una ampliación de capital de 64 millones de euros, para continuar con su estrategia de crecimiento y aumentar un porfolio compuesto a día de hoy por 13 inmuebles en las principales capitales españolas, además del que dispone en Budapest (Hungría). La compañía tiene en la actualidad una base accionarial de alrededor de 130 inversores. Además del importe que se prevé captar con la ampliación de capital, All Iron RE I Socimi tiene suscritos préstamos convertibles en acciones por valor de 36 millones de euros, lo que eleva la captación de capital hasta los 100 millones de euros.

La ampliación de capital está dirigida tanto a los accionistas ya presentes en la compañía como a nuevos inversores. El precio de salida de las acciones será de 11,30 euros por acción.

Con esta ampliación, la compañía busca adquirir nuevos activos para el desarrollo de apartamentos con servicios o 'serviced apartments' , para aprovechar el tirón que en los últimos años han adquirido los apartamentos turísticos a nivel urbano. En la actualidad, del total de su cartera con valor de cien millones de euros, solo cinco de estos edificios ya están operativos. En concreto, los que dispone en Madrid, San Sebastián, Vitoria y Bilbao . Aunque calculan que para finales de año entrará en funcionamiento el que actualmente están construyendo en el centro de Córdoba .

Por otra parte, siete de sus activos permanecen en desarrollo, los situados en Barcelona, Pamplona, Sevilla, Valencia, Bilbao, Alicante y Budapest , que estarán operativos entre 2022 y 2024.

«El objetivo de la empresa es seguir creciendo. En 2021, ya ha invertido 43 millones de euros en la compra de 5 inmuebles, y tiene identificada una cartera de 240 millones para nuevas adquisiciones en el corto plazo», señalan a ABC desde la firma.

Una vez que toda la cartera esté operativa, la empresa tiene como objetivo ofrecer a los inversores de la ampliación de capital una rentabilidad anual por dividendo de entre el 7% y el 9% y una rentabilidad total de más del 15%. Así las cosas, la compañía quiere disponer de un total de 830 apartamentos con fecha límite en el año 2024.

Desde la compañía destacan la ambición a largo plazo del proyecto. Ya en 2024 esperan disponer de más de 1.000 millones de euros en cartera, lo que supondría multiplicar por diez su actual liquidez.

Con los nuevos recursos propios de 100 millones, la capitalización de All Iron RE I Socimi escalará hasta cerca de 170 millones de euros