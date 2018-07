Creación de empleo récord: 469.900 ocupados más entre abril y junio y otras cuatro noticias económicas

1.-Creación de empleo récord: 469.900 ocupados más entre abril y junio. El número de ocupados ha aumentado en 469.900 personas en el segundo trimestre de 2018 respecto a los tres meses anteriores, un 2,49% y ha alcanzado los 19.344.100. De esta forma se ha convertido en el incremento trimestral mayor de toda la serie histórica de la EPA. En términos desestacionalizados la variación trimestral ha sido del 1,0%. El empleo ha crecido en 530.800 personas, un 2,82% en los 12 últimos meses. Por su parte, la tasa de paro se sitúa en el 15,28%, lo que supone 1,46 puntos menos que en el trimestre anterior. En el último año esta tasa ha descendido en 1,94 puntos.

2.-«Nuestros contratos son ilegales». Según ha dicho a ABC, Elena, una tripulante de cabina que trabaja en Ryanair hace poco más de siete años, el 75% de toda la plantilla europea de la compañía irlandesa no tiene contrato directamente con la firma sino que es reclutada a traves de una agencia de empleo. «Nuestro contrato es el que llaman de 'cero horas'. Es decir que si no volamos durante el mes no cobramos; no tenemos un salario básico como otras empresas», ha comentado la joven.

3.-El BCE mantendrá los tipos de interés en el 0% al menos hasta el verano de 2019. Draghi se ha mostrado optimista, pero prudente. El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, hA saludado el acuerdo entre el presidente de la Comisión Europea (CE) Jean-Claude Juncker, y el presidente de EE.UU, Donald Trump, y ha dicho que es «una buena señal» porque muestra «la disposición a discutir asuntos de comercio en un entorno multilateral». Hace solo un mes, Draghi señalaba el peligro de una guerra comercial como el mayor riesgo a que se enfrenta la economía de la zona euro y ahora, si bien se alegra por el paso dado, evita cantar victoria definitivamente, señalando que «todavía es demasiado pronto para valorar el contenido del acuerdo» porque no conocen el contenido y advirtiendo que, de producirse, una guerra comercial cambiaría completamente el clima económico. «El riesgo sigue siendo prominente», ha lamentado.

4.-Repsol ganó 1.546 millones, el mejor resultado en diez años. Repsol ha obtenido en el primer semestre un resultado neto de 1.546 millones de euros, un 46% más que en el mismo periodo de 2017. Es el mejor dato de los últimos diez ejercicios.

5.-Telefónica gana 1.739 millones hasta junio, un 8,6 % más pese a la caída ingresos. Telefónica obtuvo un beneficio neto de 1.739 millones de euros en el primer semestre del año, un 8,6 % más que en el mismo periodo de 2017, pese a la caída de los ingresos por el impacto de las divisas, ha anunciado hoy la compañía.