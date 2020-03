T. S. V. MADRID Actualizado: 20/03/2020 18:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las tres principales compañías energéticas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, han puesto en marcha planes especiales para asegurar y reforzar el suministro a los hospitales mientras dura la crisis sanitaria por el coronavirus.

Iberdrola ha identificado un total de 268 centros sanitarios en las zonas donde opera como distribuidora en los que revisa la alimentación energética y de reserva y la operatividad de las instalaciones digitalizadas. Asimismo, la compañía eléctrica priorizará la ampliación de potencia para las instalaciones que alberguen hospitales de campaña o temporales y ha ofrecido grupos electrógenos de respaldo, que está instalando ya en algunos hospitales.

Por su parte, Naturgy ha anunciado que ofrecerá gratuitamente la electricidad y el gas a todos los hoteles y residencias que presten sus instalaciones para aumentar las camas disponibles. La compañía ya ha firmado el primer acuerdo con el grupo Hotusa, al que pertenece la cadena Eurostar, para suministrale energía sin coste suministro en el hotel de Plaza Castilla en Madrid. El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, destacó la compañía ha querido «reaccionar rápidamente a la última necesidad de esta crisis». «Todas las grandes empresas tenemos una responsabilidad con el país y debemos contribuir con nuestro esfuerzo y capacidad operativa», añadió.

Las eléctricas también están dando facilidades a pymes y hogares. Iberdrola permitirá fraccionar hasta en doce meses, y sin coste, los recibos de luz y gas a todos los clientes residenciales, pymes y autónomos que lo soliciten para aliviarles del impacto del coronavirus. Además, se activará un programa de asesoramiento para ayudar a los clientes a adaptar su tarifa a los nuevos hábitos de consumo que requiere la situación actual.

Esta misma semana, Naturgy anunció un aplazamiento de las facturas de luz y gas de pymes y autónomos que se emitan a partir de ahora con el objetivo de que empresarios y emprendedores puedan hacer frente a la crisis del coronavirus. Las facturas de las pymes, micropymes, autónomos y pequeños negocios que se acojan al nuevo plan de ayuda, podrán ser pagadas en la segunda parte del año. Naturgy se hará cargo del coste de estos recibos de forma temporal y financiará a sus clientes a seis meses sin intereses. Hasta 250.000 clientes, pymes o autónomos, podrán acogerse a esta ayuda que pone a su disposición el grupo.

Endesa, dentro de los planes operativos de emergencia (POE) que siempre tiene activos, había identificado la red hospitalaria crítica de cada territorio. Esto significa que dispone de planes específicos de contingencia para asegurar la continuidad de suministro a los centros hospitalarios.

En el actual estado de alarma, esta compañía ha realizado una nueva revisión y actualización de los mismos con el objetivo de asegurar que están disponibles los sistemas alternativos de alimentación y reserva de cada centro hospitalario para activarlos en caso que fuera necesario, priorizar la resolución de incidencias de suministro eléctrico que podrían darse en los centros hospitalarios y facilitar de forma prioritaria los nuevos suministros y conexiones necesarias para atender necesidades de las instalaciones hospitalarias.

Y subraya que gracias a la digitalización de la red, todo este trabajo de análisis se puede realizar desde el centro de control y sin necesidad de realizar una inspección física de las instalaciones.

Ponen como ejemplo el del alcalde de Igualada (y presidente de la Diputación de Barcelona), que pidió a Endesa la rápida instalación y conexión de un nuevo punto de suministro para el hospital de campaña que están instalando en Igualada, dado que su hospital está colapsado y la comarca confinada. «Ayer fue la petición y hoy hemos ido a instalar el contador y conectarles», subrayan.

Sin cortes por impagos

Además, el Gobierno anunció el martes que prohibirá que las compañías corten a los hogares los suministros de luz, gas, agua y telecomunicaciones si se encuentran en situación de vulnerabilidad y no pueden pagar los recibos mientras dure el estado de alarma. La garantía a los hogares de sus suministros básicos no es algo nuevo. Actualmente, ya no se pueden realizar interrupciones del suministro a familias vulnerables; la novedad residirá en ampliar este concepto y en hacerlo extensivo a aquellos que se quedan sin cobrar de forma temporal.

Antes de que el Ejecutivo aprobara esta medida excepcional, Endesa ya habia anunciado que -de forma voluntaria- no realizaría ningún corte de luz por impagos. Antes, tampoco podían hacerlo por ley a hogares en situación de vulnerabilidad, pero ahora han decidido extender la medida a todos sin excepción.