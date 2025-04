Coronavirus | Consejo de Ministros en directo: "Estamos proponiendo que nuestra economía entre en hibernación para que luego se recupere"

15:45

Montero explica que sanitarios, cuidados de personas vulnerable, ejército, fuerzas y cuerpos seguridad del estado, logística, compra, son esenciales. Y finaliza diciendo que " los que no sean esenciales se quede en casa para no propagar y proteger a los más vulnerables ". Finaliza la rueda de prensa.

15:40

Sobre teletrabajo y permiso retribuido recuperable . Las medidas afectan a los que no están en ERTE, desempeñando teletrabajo o están sujetos a incapacidad temporal o de baja maternal o paternal. "Deben seguir desarrollando sus actividades por teletrabajo", insiste la ministra de Trabajo.

15:35

La ministra de Trabajo recuerda que las empresas sí pueden seguir presentando ERTES . Pero que lo que buscan es la "movilidad de lunes a viernes sea la de un domingo". Después, habrá una negociación para recuperar esas horas laborales. "Si hay un ERTE actual que ha supuesto una reducción, no suspensión, de la jornada, se complementa con esta medida". Niega también que haya habido presiones: "Estamos defendiendo el interés general" y recuerda que "no son vacaciones obligatorias".

15:35

"  ¿Qué razón dieron ayer los expertos para tomar la medida? ", preguntan. Montero asegura que " no ha habido situación de alarma añadida ", sino que quieren aprovechar el momento de la Semana Santa. "Los expertos recomendaron al Gobierno adoptar alguna nueva medida para adoptar el comportamiento de movilidad de un domingo en confinamiento", insiste.

15:30

Sobre impuestos , Montero recuerda que en la página web está todo y que, de momento, se ha producido solo un aplazamiento en el pago de deudas de pymes y autónomos de hasta 6 meses.

15:30

Yolanda Díaz responde qué pasa a partir del 9 de abril . "La devolución de as horas va a ser negociada", insiste. "Todos nos quedamos en casa. La empresa nos va aretribuir todo y nosotros vamos a devolver las horas que no desempeñemos en estos 8 días laborables". Si hay ERTES con fórmula de reducción d ejornada, "en la jornada restante tendrán que acudir al permiso retribuido recuperable"

15:25

Pregunta en torno a la división de las comunidades autónomas . "La unidad de acción con las comunidades es fundamental", recuerda Montero y recuerda que "las medidas aprobadas hay que aplicarlas" para "combatir entre todos la pandemia". " El tono de las reuniones es mucho más constructivo de la que después se lee o escucha en los medios de comunicación " que no cree que haya discrepancias, sino que "se trabaja en común". "Ya ha dicho el Presidente que no es momento de división". También recuerda que como el virus no entiende de fronteras ni de nada, "no tendría sentido hacer diferenciaciones de territorio". "Dentro de las fronteras hay que trabajar en común y los presidentes aplicarán las medidas de manera homogénea".

15:20

Empieza la ronda de preguntas. La primera: ¿ Por qué esta medida ahora y no antes ? Maria Jesús Montero justifica la decisión en que son los expertos los que analizan, día a día, la situación. Así, vieron que había que lleva la movilidad actual a la que se produce en fines de semana en días de confinamiento porque "las medidas de confinamiento están siendo efectivas". También es importante tener en cuenta que está la Semana Santa de por medio. "No se trata de un cierre de actividad", subraya, al mismo tiempo que recuerda la situación sanitaria.

15:20

La razón del permiso retribuido recuperable, dice, "es reducir la curva de contagios de la enfermedad". " Es una devolución de horas a pautar (por parte del trabajador) hasta el 31 de diciembre ", concluye Yolanda Díaz.

15:15

"Movilidad reducida a la de un domingo y en Semana Santa más", dice la ministra de Trabajo, que alude también a una "Europa más fuerte". El permiso retribuido recuperable -recuerda- " todas las partes ceden ". " Han de devolver los trabajadores las horas que no van a trabajar. Y hablamos de 8 días laborables . Nadie pierde derechos", insiste. "También dejamos que las empresas negocien por las mejores vías que puedan optar", explica.

15:15

Yolanda Díaz, ministra de trabajo, habla del permiso retribuido recuperable , tras dar las muestras de apoyo a familias y agradecer al sector sanitario, trabajadores de servicios sociales, fuerzas armadas y trabajadores "que cuidan de nuestro pueblo. El Gobierno agradece vuestro trabajo. Vamos a salir". Las medidas van encaminadas a endurecer el confinamiento porque "el Gobierno prioriza el interés general por encima del particular".

15:10

Recuerda el trabajo que desempeñan también los ministerios de Trabajo e Interior. "Tenemos la capacidad de superar esta crisis", continua y esta medida va encaminada a "reducir los contagios". " Estamos proponiendo que nuestra economía entre en hibernación para que luego se recupere ", dice. La reunión mantenida demuestra que "estamos todos a una". "Es el momento de arrimar el hombro y aportar, no de reproches. Estamos en una batalla conjunta", recuerda.

15:05

Montero recuerda todas las medidas económicas, sociales y laborales que se han ido adoptando estos días desde que estallara la crisis sanitaria. Al que se le suma el permiso retribuido recuperable de hoy. Con respecto a los problemas con la compra de test defectuosos y demás, recuerda lo complicado que es "cuando se trata de una pandemia a nivel mundial y todos intentamos hacer acopia de material". Pero "quiero transmitir tranquilidad" porque desde este fin de semana y la semana que viene iremos recibiendo el material sanitario". Agradece la colaboración del Gobierno chino. Recuerda que el pico está por llegar esta semana.

15:02

Montero alude también a la coordinación de las administraciones autonómicas y con Europa. " Queremos seguir insistiendo a que Europa tenga unidad de acción y sea contundente en la lucha contra el coronavirus ".

15:00

"La medida aprobada en el día de hoy viene porque tenemos aún un pequeño margen", dice Montero. El decreto fija el permiso retribuido recuperable. Teletrabajo, ERTES, incapacidad temporal, permisos de maternidad o paternidad, servicios esenciales y los que ya estaban excluidos por el decreto de alarma quedan al margen de la nueva medida . Habla de "esfuerzo adicional" en base -insiste- a lo que dicen los expertos y después de consultar a las organizaciones empresariales y sindicales.

14:55

Montero recuerda que el coronavirus afecta a todo el mundo y se " están tomando medidas sin precedentes para reducir el impacto ". Recuerda que, en función de lo que observen los expertos, el Gobierno aborda con "contundencia" las medidas a implantar. Las nuevas medidas responden a las necesidades planteadas por "ese comité científico". "Es un endurecimiento de las medidas de confinamiento", dice, para que el sistema sanitario pueda seguir atendiendo a los enfermos. "Ese es nuestro objetivo", recalca. Y asegura que "hay que dar un paso más" aunque ya se notan las medidas de confinamiento.

14:55

Empieza la ministra portavoz Maria Jesús Montero . "Somos conscientes del sacrificio de la mayoría de los españoles" pero insiste en la necesidad de llevar a cabo las medidas del confinamiento para "superar el virus". Menciona también a fallecidos y enfermos y elogia la labor de sanitarios y profesionales que dan datos todos los días a la espera de "una solución definitiva" que "llegue lo antes posible".

14:55

Quim Torra ha respaldado la última decisión de Sánchez y ha mostrado incluso lealtad total a la medida de mandar a casa a trabajadores de sectores no esenciales, sin expresar crítica alguna. Al contrario, ha manifestado su apoyo y solidaridad.

14:50

A las tesis de Urkullu también se ha sumado el popular Núñez Feijoo, que desde la Xunta ha reclamado que el detalle sobre los sectores que deben parar lo decida cada gobierno regional . Pese al tono empleado, los dos presidentes asumieron que la norma que está por aprobarse en el Consejo de Ministros iba a ser acatada en sus territorios.

14:45

Esta ha sido la tercera videoconferencia de Sánchez con todos los presidentes autonómicos desde que se decretó el estado de alarma por la crisis sanitaria del Covid-19. Urkullu ha estado duro con el presidente del Gobierno tras la medida aprobada por el Consejo de Ministros de frenar la actividad labor no esencial. Para el lehendakari, cada comunidad debe decidir qué actividad debe parar. Ha echado en cara a Sánchez que "cambia de criterio de manera radical" en pocas horas después de asegurar “que esta medida no se iba a adoptar”.

14:40

Feijóo ha pedido un «cierre ordenado» en ámbitos como la venta online, la industria y las obras . Según ha podido saber ABC, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido conocer el decreto con anterioridad a su publicación durante la reunión de los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez para poder hacer aportaciones. Además, ha abogado por un «cierre ordenado» en determinados ámbitos , por «los problemas que puede generar un cierre abrupto en determinados sectores», según explican fuentes de la Xunta. Entre los citados están los envases de conserva, la venta online, la industria siderúrgica o metalúrgica o las obras en ejecución. Por otra parte, r eiteró su preocupación por el suministro de material y pidió un mayor esfuerzo en las residencias

14:35

Recordamos que la última medida es una propuesta que algunas comunidades como Madrid o Cataluña, de las más afectadas por este virus, habían reclamado desde hace días al Gobierno central para tratar de frenar el avance de la pandemia , así como diversos partidos de la oposición.

14:30

Sánchez anunció ayer que partir de este lunes y durante las próximas dos semanas todos los trabajadores que se dediquen a actividades no esenciales , que no especificó, deberán quedarse en su casa. Eso sí, apuntó que estos empleados no perderán su salario porque recibirán un permiso retribuido recuperable . A primera hora de este domingo el Consejo de Ministros ha aprobado esa medida y, a su término, el jefe del Ejecutivo ha detallado a los presidentes autonómicos el alcance de las restricciones de la actividad no esencial.

14:25

Sánchez decretó este sábado el confinamiento total y obliga a quedarse en casa las próximas dos semanas. En la reunión mantenida, algunos presidentes autonómicos han expresado sus dudas sobre las medidas para paralizar la actividad económica, según ha podido saber ABC.

14:15

Buenas tardes. Estamos a la espera de que empiece la rueda de prensa del Consejo de Ministros extraordinario celebrado este domingo para aprobar la suspensión de las actividades no esenciales a partir de este lunes, 30 de marzo. La reunión ya concluyó y ahora será el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que traslade vía telemática a los presidentes autonómicos las nuevas restricciones acordadas.