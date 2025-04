El Consejo de Ministros, en directo: El Gobierno aprueba las prórrogas de los ERTE

«Los trabajadores recibirán el 70% de la base reguladora y hay obligado cumplimento de que se mantenga el empleo seis meses. Se mantiene la prohibición de despedir y la realización de horas extras. No es necesario hacer fraude», expone.

Se permite la contratación de docentes que aún no hayan cursado el máster específico para reforzar las plantillas de los centros educativos.

Sobre la regulación de los riders del Tribunal Supremo, Díaz dice que «vamos a clarificar la naturaleza laboral de los llamados riders. No es un emprendedor, es un simple trabajador. No ha ningún margen de autonomía en su relación laboral. La Inspección de Trabajo ha hecho una gran actuación estos meses. La norma que vamos a generar clarificará el asunto. Han sido de los más vulnerables de la pandemia. No se han podido defender y tenían que trabajar para ayudarnos», sentencia.

Díaz, a pregunta de ABC, explica que «no hay mayor certeza jurídica que la puede dar un diagnóstico compartido» ante las prisas por la aprobación de la prórroga de los ERTE. «Este acuerdo era el definitivo, he dicho en Baleares, para la recuperación de la economía», prosigue.

Respecto al coste futuro, Escrivá no dice cuál porque depende de cuántos trabajadores y personas se van a acoger a las ayudas. «Superará los mil millones mensuales», explica.

Montero afirma que la gran mayoría de las medidas del escudo social se mantienen, aunque la moratoria de hipotecas no.