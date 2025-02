Consejo de Ministros, en directo: el Gobierno aprueba la prórroga de los ERTE

14:53

Finaliza la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

14:52

Incide Illa en que la clave para no haber retrocesos en la desescalada es la responsabilidad individual.

14:51

Illa dice que España hace unos 40.000 test al día.

14:48

Sobre la participación en las empresas Montero explica que «el Gobierno está haciendo un seguimiento, pero no hay una decisión de tomar participación de ninguna de ellas».

14:45

Montero afirma que el número de la población es uno de los criterios para el reparto de los fondos a las comunidades.

14:42

Illa dice que los visitantes pueden hacer la cuarentena en los establecimientos en donde iaban a permanecer.

14:38

Sobre las residencias de ancianos, Illa dice que han pedido datos y que cuando los tengan lo facilitarán.

14:36

Sobre los rastreos, Illa dice que en España «se tiene una atención primaria muy potente, que es la que se va a dedicar a jacer el rastreo. Nosotros vamos al porcentaje de casos sospechosos». Las comunidades autónomas, dice, aseguran que hay recursos para ello.

14:32

Illa dice que en el comité de la desescalada el comité científico no deciden qué comnidades pueden pasar. «Quienes lo hacen son los técnicos funcionarios del ministerio».

14:31

Illa explica que la solicitud de Madrid para pasar de fase será estudiada en una reunión este jueves.

14:30

Sobre posibles acuerdos con Ciudadanos, Montero explica que la vocación del Gobierno es «sumar mayorías».

14:28

Montero dice que no se entiende que otras formaciones políticas no entiendan que la salida se debe de hacer de manera progresiva y no se apruebe la prórroga del estado de alarma. «Esto no es un proyecto político», añade.

14:25

En cuanto a la actitud de la Genralitat en esta pandemia, Illa dice que no va a entrar en valorar lo que hacen otros gobiernos.

14:20

Sobre sacrificios que podría hacer el Gobierno (como rebaja de sueldo o supresión de ministerios), Montero dice que todas las administraciones «están poniendo lo mejor de sí mismo».

14:18

Sobre la aplicación de rastreamiento, Illa dice que «lo más importante es la atención primaria. Las aplicaciones pueden ser un apoyo».

14:17

Illa explica que aquellas actividades que están integradas en otras fases puede que se materialicen antes en la España rural aunque la provicnia no haya pasado de fase.

14:16

Sobre temas fiscales Montero reitera que aquellos que tienen más tienen que aportar más. No responde claramente si se respaldará la medida de Unidas Podemos de crear un impuesto a las grandes fortunas.

14:12

Montero dice que la reunión de hoy entre Sánchez y Arrimadas espera que sea fructífera y pone en valor la decisión de Ciudadanos. Sobre si recibirá apoyo en el futuro del partido naranja «eso dependerá de ellos».

14:09

Montero explica que con el fondo a las comunidades autónomas aquellas que han tenido más gasto recibirán más dinero.

14:07

Sobre los estudiantes y su movilidad, el ministro de Sanidad incide en que hay que mantener las restricciones.

14:06

Illa explica que es importante mantener las franjas horarias, aunque se permite a las comunidades moverlas en franjas de horas.

14:01

Gregoria Caro, de ABC, pregunta a la ministra portavoz y el ministro de Sanidad por qué el Gobierno no hace públicos los nombres de los integrantes del comité asesor, tal y como está obligado a hacer por una ley que sacó adelante a finales de 2011 el Gobierno de Zapatero. Illa ha respondido que "el Gobierno no oculta nada" y que sigue "todos los procedimientos administrativos" y las normas de transparencia. "Cumpliremos todos los mecanismos a los que nos obliga la ley", concluye Illa en su respuesta. Pero lo cierto es que con esa respuesta sigue sin dar los nombres, por lo tanto, continúa incumpliendo flagrantemente la ley.

14:00

«Simepre hemos insisitdo en que hay que hacer una valoración conjunta de los criterios», explica Illa.

13:57

Illa explica que el comité para la desescalada sigue todos los procedimientos administrativos y que no falta a la transparencia. Además, añade que el País Vasco pasó de fase porque lo pidió y cumplía los requisitos.

13:53

Illa explica que se está haciendo un esfuerzo importante para desarrollar la vacuna. «No es descartable una segunda oleada», añade.

13:52

Montero explica que las comunidades autónomas tienen sus competencias intactas. «Pueden desarrollar el paquete de medidas importantes», comenta.

13:48

Comienza las preguntas de la prensa.

13:48

Illa insiste en que es muy importante la distancia de seguridad y la higiene en aquellos territorios que han pasado a la fase 1.

13:47

Illa explica que se pedirá a la Comunidades más datos sobre las personas sospechosas de enfermedad.

13:46

Además, Illa anuncia que los ciudadnos que lleguen del extranjero a España tendrán que pasar 14 días de cuarentena. Las personas que hacen trabajos transfronterizos están exentas.

13:44

Anuncia Illa que se restringen las entradas por mar y aire a España.

13:44

Continúa haciendo un balance de la situación de la pandemia. Además, anuncia que esta semana se evaluará la situaciónd e las comunidades que están en fase 0.

13:43

Turno para el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que recuerda a los enfermeros por ser el día internacional de la enfermería.

13:40

«Para nosotros es fundamental presentar una ley que proteja a las distintas modalidades familiares», ha explicado.

13:39

Montero anuncia que el Consejo de Ministros ha aprobado una declaracion institucional con ocasión del dia de la familia, que se celebra el 15 de mayo

13:39

El Gobierno atenderá a con los agentes sociales si se extiende los ERTE más allá del 30 de junio.

13:35

El Gobierno aprueba los repartos de fondos para la lucha contra la violencia de género por más de 109 millones de euros.

13:34

Montero hace un llamamiento a otros grupos para aportar a la reconstrucción. Recuerda que la mesa de reconstrucción se reúne hoy en le Congreso.

13:33

Recalda Montero que ninguna empresa que tenga domicilio en un paraíso fiscal ni aquellas que repartan dividendos podrán acogerse a los ERTE.

13:32

La ministra portavoz explica que más de tres millones de personas están en esta situación y que son más de cinco millones las personas que reciben prestaciones por desempleo.

13:30

Montero anuncia que se ha aprobado el decreto ley donde se prorroga los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio.

13:27

Comienza la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.