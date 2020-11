El confinamiento británico da la puntilla a Canarias «Es un confinamiento que nos ha cogido por sorpresa, aunque hay que respetar las medidas de cada país. Supondrá pérdidas millonarias», explica a ABC Tom Smulders, vicepresidente de la FEHT

Por segundo año consecutivo, los profesionales del turismo afrontan la temporada alta de Canarias con serias dificultades. Para la región, muy dependiente del Reino Unido, la decisión de Boris Johnson de confinar el país británico ha sido un duro golpe. Sobre todo después de que hace unas semanas desde las islas anglosajonas se levantara el veto de hacer cuarentena a los viajeros procedentes de Canarias, lo que abría la puerta a salvar parte del año. «Es un confinamiento que nos ha cogido por sorpresa, aunque hay que respetar las medidas de cada país. Supondrá pérdidas millonarias», explica a ABC Tom Smulders, vicepresidente de la FEHT.

El archipiélago canario ya sufrió en 2019 la quiebra del turoperador Thomas Cook, que provocó que muchos viajeros se quedaran en tierra o no pudieran volver a sus destinos de origen. Para Smulders, «si el Reino Unido sigue dando palos a su propia industria turística tendrán que dar ayudas multimillonarias para mantenerla o si no se irán a pique». Hay que recordar que, según apuntan fuentes empresariales a este periódico, Canarias depende, en un 65% de los turoperadores. Además, en esta época del año aglutina la mitad de las pernoctaciones de España, la mayoría de británicos.

Desde la patronal hotelera Cehat, su presidente, Jorge Marichal puso el énfasis en cómo trastoca los planes de las empresas el confinamiento del Reino Unido. «Se van al traste las aperturas programadas en las islas. Es un duro golpe para la economía y el empleo», comenta. Por eso, desde la patronal hotelera no entienden que desde el Gobierno de España no esté habiendo conversaciones con el Reino Unido para abrir un corredor turístico seguro. «Pedimos reglas claras a nivel europeo para que la movilidad sea posible con seguridad y para que la economía no se pare», asegura Marichal.

Pero el confinamiento británico no es lo único que lastra a Canarias. Las recomendaciones de otros países, como Alemania, de no viajar también hacen mella. Aunque sí hay vuelos desde el país germano, estos son un pequeño número comparado con otros años. «Que los dos principales mercados estén afectados por las cifras de contagios va a afectar a la evolución futura del mercado turístico de Canarias», resume el director gerente de Ashotel, Juan Pablo González.

De momento, los datos conocidos revelan que hasta septiembre Canarias ha recibido un 64% menos de turistas, mientras que el gasto cae un 66%. También es relevante que en el noveno mes las islas no llegaron a recibir ni 100.000 turistas.

El peor verano

En clave nacional, ayer el INE dio a conocer los datos de turistas internacionales y gasto turístico de septiembre. Estos confirmaron que nuestro país vivió el peor verano, al menos de este siglo, por la crisis sanitaria. Nuestro país recibió a 31,5 millones menos de turistas internacionales en los meses de junio, julio, agosto y septiembre con respecto a 2019. En total, tan solo 6,2 millones de turistas, cuando esa cifra lleva superando la treintena de millones desde 2014. En cuanto a los ingresos turísticos, estos derrumbaron un 86%, llegando a los 6.007 millones de euros. En los años anteriores el gasto en verano se disparaba hasta más allá de los 40.000 millones de euros.

En septiembre, cuando las restricciones de terceros países seguían vigentes, tan solo llegaron 1,1 millones de turistas, un 87% menos que en 2019. En lo que va de año, la venida de turistas cae casi un 75%. El gasto turístico, por su parte, cayó un 90%, hasta los 967 millones de euros, mientras que en el acumulado del año la caída es de más de un 75%.