El complemento salarial de 430 euros para jóvenes arranca hoy El PSOE se opuso a esta ayuda a parados que acceden a un contrato de formación

Javier Tahiri

@javiertahiri Seguir Madrid Actualizado: 04/08/2018 03:19h

Los jóvenes con una cualificación profesional baja que estén buscando empleo y accedan a un contrato de aprendizaje tendrán un plus de 430 euros desde hoy. Un mes después de la publicación de los Presupuestos Generales del Estado en el BOE, entra en vigor el Complemento Salarial Juvenil que acordaron PP y Ciudadanos en las cuentas de 2018. Para ello será necesario que los jóvenes -entendiendo como tal a los mayores de 16 años y menores de 30- estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y no hayan trabajado un día antes a la presentación de la solicitud. El nivel educativo de los beneficiarios no deberá ser superior a la educación obligatoria y el contrato deberá tener una duración mínima de un año.

La medida costará unos 500 millones de euros, se prolongará durante 18 meses y será cofinanciada por fondos europeos. En el Sistema de Garantía Juvenil figuran 800.000 inscritos de los que más de 200.000 tienen ya un contrato.

El objetivo del complemento es que, sumando el salario mínimo de 735,9 euros al mes, los beneficiarios superen la barrera de los mil euros al mes. Por ejemplo, en el caso de un contrato con el salario mínimo, el joven en cuestión pasaría a ganar de 735,9 euros a 1.165,9.

Otro desafío es combatir la temporalidad al requerir que el joven en cuestión firme un contrato de al menos un año. La tasa de temporalidad de los jóvenes supera el 70% por lo que la medida trata de combatir el abuso de contratos de duración determinada en este colectivo. Al buscar que las relaciones laborales sean superiores a 12 meses y que la ayuda se pueda prorrogar hasta los 18, también se trata de que los jóvenes con problemas para acceder al mercado laboral encuentren una primera puerta de entrada.

Curiosamente, la medida entra en vigor bajo el mandato del Gobierno socialista de Pedro Sánchez. El PSOE fue especialmente duro contra este complemento, que también se acordó con CC.OO, UGT, CEOE y Cepyme, y proponía en su lugar un plan para seguir el itinerario laboral de los jóvenes unido a sanciones contra las empresas que abusaran de la temporalidad, además de endurecer los contratos en prácticos.

Tramitación demorada

Ante la falta de apoyos políticos (Unidos Podemos también se opuso), el Gobierno de Rajoy decidió postergar su tramitación e incluirla dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. El PSOE votó en contra de las cuentas en el Congreso antes de tomar las riendas del Gobierno y posteriormente se abstuvo en el Senado.