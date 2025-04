Cómo sobrellevar la mochila de emociones en la vuelta a la oficina

Acabado el estado de alarma, muchas empresas han decidido reincorporar a sus empleados a las oficinas. En algunos casos, de forma escalonada e incluso compaginando el trabajo presencial con el remoto. En otros, se intenta recuperar la rutina lo antes posible. Pero volver a la oficina en la nueva normalidad supone enfrentarse a miedos y sensaciones desconocidos por los trabajadores . Han sido casi cuatro meses separados de nuestro entorno laboral habitual y regresamos a un espacio que aunque parece ser el mismo reabre con restricciones. «La palabra nueva normalidad es ya de por sí una contradicción. Algo nuevo no es lo normal. Los trabajadores regresan a las oficinas y vuelven a una contradicción», advierte Isabel Aranda , psicóloga experta en coaching.

A lo largo de las últimas semanas se han vivido situaciones muy estresantes. «Aislamiento, miedo al contagio, falta de integración social... todo ello son estresores de primer nivel», resalta Aranda. En este regreso prima el pensamiento emociona l, «la forma de procesar información no es lógica, nos cuesta hacerlo. El miedo pasa factura, no ha desaparecido», añade. Cada persona ha vivido el confinamiento de una forma diferente pero hay sensaciones y sentimientos que muchos comparten. «Sentimos ira, tristeza por lo perdido. Son emociones negativas que nos impiden avanzar en los trabajos », señala la psicóloga.

Ana Calero , profesora del Departamento de Psicología Biológica y de Salud de la UAM, señala la necesidad de ir poco a poco rompiendo la barrera del miedo , de acostumbrarnos a volver a trabajar con nuestros compañeros en la oficina, de volver a comer con ellos. «Se ha echado en falta el contacto con ellos pero por otra parte es estresante, se vuelve a los horarios, a la rutina, necesitamos tiempo para acostumbrarnos y volver al contacto social». Calero cree que se volverá a la situación pre-Covid en las oficinas, pero se tardará un tiempo . «Temporalmente han podido cambiar las cosas pero todos vamos a volver y antes o después se va a normalizar la situación. Es un efecto transitorio», señala la psicóloga.

Más optimista en ese regreso a la normalidad se muestra Alberto Gavilán , director de RR.HH. de Adecco Staffing. «Es verdad que en un principio los trabajadores notan ansiedad, porque no saben lo que se van a encontrar. Hay compañeros que han pasado ya el virus pero otros pueden ser asintomáticos y temen contagiarse . Por eso las empresas debemos ofrecer el entorno lo más seguro posible para que se minimicen los riesgos», indica. En su opinión, el miedo se mantiene entre los empleados entre los dos o tres primeros días porque por lo general «todos estaban deseando salir de casa. El teletrabajo ha sido duro para algunas personas, con niños en casa, jornadas muy largas», añade.

Días menos productivos

Es normal que en los primeros días de trabajo en la oficina haya un peor desempeño. «La ansiedad y el rendimiento tienen una relación muy particular. Un poco de ansiedad es buena porque te ayuda a cumplir objetivos pero cuando sobrepasa los niveles óptimo es mala», indica Ana Calero. No le extrañaría que aumenten en los próximos meses las bajas por ansiedad y depresión y por eso cree que en estos momentos, el jefe debe mostrarse «muy flexible para cambiar de planes de un día para otro , estar abierto a los cambios y tolerar la incertidumbre». Además se deben tener en cuenta las situaciones personales de cada uno . Concretamente la incertidumbre «es una de las situaciones que las personas manejamos peor y que crea mucha ansiedad».

Isabel Aranda habla también del deterioro psicológico de las personas y por ello la necesidad de las empresas de cuidar de sus trabajadores. «Ya hemos visto como las bajas en los sanitarios se han disparado ahora, después de meses trabajando con mucha ansiedad. Es importante enseñar a las personas a fortalecerse psicológicamente, que tengan estrategias para llevar mejor el estrés », matiza. Muchos trabajadores se sienten inseguros y el entorno de crisis no ayuda. «No saben si, por ejemplo, les echarán del trabajo», añade la psicóloga especializada en coaching. Cree además que se van a incrementar los accidentes laborales . «Las empresas están ya viendo programas de corte psicológico para ofrecer estrategias y afrontarlo bien. Ofrecen refuerzo para avanzar». Advierte igualmente de los conflictos psicológicos que surgen en las personas. «Nos alegra ver a los compañeros pero al mismo tiempo pueden ser peligrosos porque pueden transmitir el virus. Hay cantidad de contradicciones en el entorno y crean el efecto de disonancia cognitiva . El cuerpo y la mente no están para avanzar», aclara. No hay que olvidar la situación vivida por causa del Covid-19 «y estamos en la fase de adaptación».

Más unidos

Desde las empresas se están poniendo a disposición de los trabajadores distintas herramientas para que esta vuelta sea lo más fácil posible. Al ya referido entorno más seguro, respetando las indicaciones para mantener la distancia social y las medidas de higiene, se apuesta también por el apoyo psicológico . Y en estos meses de teletrabajo, antes las dificultades, «nos hemos sentido más unidos para resolver los problemas», indica Alberto Gavilán. «Muchos compañeros han hablado más, han estado más juntos que cuando estaban en la oficina, y las relaciones se han fortalecido». Ahora es el momento de cuadrar unas vacaciones «atípicas pero más necesarias que nunca, hay necesidad de descansar y desconectar».

