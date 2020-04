Cómo saber si tu ERTE ha sido aprobado por Trabajo y si cobrarás la prestación el 10 de mayo Son ya más de 4,5 millones los afectados en esta crisis

La situación de colapso en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) provocó que el cobro de estas prestaciones por parte de los afectados no se pudiera efectuar en abril. La Administración no está siendo capaz de digerir la avalancha de regulaciones temporales de empleo. Son ya más de 4,5 millones los afectados por ERTE. Y no todos podrán cobrar las ayudas el 10 de mayo, cuando paga la Administración.

El SEPE está tramitando unas 80.000 prestaciones diarias y, teniendo en cuenta la ralentización producida en Semana Santa, el ritmo no será suficiente para dar salida a todas las prestaciones por desempleo antes de que acabe este mes de abril, cuando se cierran los pagos que los afectados cobrarán en mayo, lo que amenaza con retrasar a junio parte de los desembolsos.

Tal es la situación que el Ministerio de Trabajo se ha visto obligado a reforzar sus oficinas. Primero el mes pasado anunció que reforzaría los servicios públicos de empleo con un millar de interinos procedentes de las bolsas de trabajo para agilizar los trámites burocráticos y hacer frente a ese aluvión de ERTE . Y esta misma semana se ha conocido que ha contratado a una empresa para reforzar la atención telefónica.

Ante el colapso, muchos no saben aún si su ERTE ha sido aprobado por Trabajo y si podrán cobrar la prestación el próximo 10 de mayo. Para saberlo, hay que entrar en la propia página del Sepe y averiguarlo en varios pasos.

Una vez dentro de la web hay que pinchar en el apartado «personas». Ahí hay una columna donde pone «prestaciones». Una vez localizada hay que pulsar en el término «consulte su prestación». El siguiente paso es pinchar en «consultas de la prestación».

En este nuevo apartado salen dos opciones: certificado digital o datos de contraste. Esta última es la más sencilla de utilizar, ya que solo hay que introducir los datos personales. Una vez dentro se introduce el DNI, los 10 últimos números del IBAN y el teléfono. A pesar de que se pide la fecha de solicitud de la prestación, no es necesario introducirla. Una vez cumplimentados todos estos pasos, el Sepe ofrece al usuario toda la información relativa a la última prestación concedida.