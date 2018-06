Cómo reclamar tu dinero en una estafa en estas vacaciones En verano es cuando se multiplican las estafas por el alquiler de una vivienda, por eso, numerosas organizaciones han advertido como prevenir este tipo de fraude.

Manuel Camacho

Madrid Actualizado: 28/06/2018 02:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cada vez ocurren con más frecuencia las estafas en los alquileres vacacionales de pisos turísticos, sobre todo en Valencia y la Costa Brava. La policía ya ha alertado sobre estas situaciones, en las que un turista alquila una vivienda para una estancia vacacional y, cuando llega el momento del alojamiento, la reserva no se ajusta con lo acordado o ni siquiera existe.

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), en una encuesta realizada, señala que desde 2015 los usuarios valoran la satisfacción del alquiler vacacional con un 7.9 sobre 10, con las principales ventajas del precio y la flexibilidad.

Sin embargo, desde que se ha generalizado el uso de plataformas de alquiler de viviendas para las vacaciones, las reclamaciones y demandas son cada vez más frecuentes, y se van descubriendo nuevas fórmulas para estafar a los usuarios como puede ser el pago por adelantado o la suplantación de identidad.

Realizar este tipo de farsa no es complicado, ya que basta con copiar anuncios lícitos anteriores, utilizando identidades de terceras personas que habían recabado pro diferentes medios.

Cómo detectar un posible engaño

Que el pago sea obligatoriamente adelantado al 100% y se haga fuera de plataformas de alquilares de confianza, que la vivienda ofrezca características notables a un precio por debajo del mercado o no encontrar dicha vivienda en más de una fuente suelen ser señales de estafa.

Para evitar estos engaños, los abogados y especialistas de Easyoffer, recomiendan comparar en el Registro de Turismo de la correspondiente comunidad autónoma comprobar los inmuebles donde se ejerce esta actividad de forma legal. A algunos de ellos, como el de Cataluña, se puede acceder por Internet.

Otra advertencia es que, antes de alquilar, se comprueben las reseñas de anteriores inquilinos, ya que son quienes pueden ofrecer una visión lo más real posible del lugar que queremos alquilar.

consejos de Los abogados de Easyoffer para ayudar a los viajeros 1. Conocer a qué posibles engaños se enfrenta la persona que quiere reservar su alojamiento

2. Las estafas más frecuentes se dan en los alquileres de un periodo inferior a un mes, y que, normalmente ese inmueble no existe

3. Puede suceder que la vivienda tenga menos habitaciones de las publicadas o que carezca de algún elemento que sí debería incluir.

Cómo reclamar una estafa

El primer paso que hay que dar es denunciar ante la Policía el engaño sufrido. Aunque no es imprescindible para reclamar una indemnización se deja constancia ante las autoridades y se gana fuerza de cara a una futura negociación.

El ocupar o no la vivienda dependerá del tipo de daño sufrido. Si se disfrutan allí las vacaciones, las posibilidades de que prosperen las futuras reclamaciones se verán reducidas, por lo que será decisión del propio huésped. Si el agravio es menor -que se prometa que haya una piscina y esté cerrada- el afectado tendrá que valorar qué hacer. En cambio, si hay deficiencias graves, como que la vivienda sea inhabitable, es imprescindible no ocuparla para poder alegar después.

Para reclamar este engaño se aconseja, en primer lugar, contactar con un abogado para que analice el caso. El principal objetivo es la devolución del importe abonado -en los casos de que se contrate una vivienda completa y luego ese espacio queda limitado- y la indemnización por perjurios causados; en estos casos, los especialistas de Easyoffer Valero Bufete Abogados explican que «dependiendo de la cuantía a reclamar, si no funciona la conciliación o no responde el propietario se acuede a la vía judicial».

Es necesario aportar pruebas documentales, como pueden ser concersaciones mantenidas por escrito o capturas del anuncio. Si no se puede reflejar que ha habido contacto, las posibilidades de reclamar una idemnización al propietario se verán muy reducidas. Es por ello que se recomienda siempre contactar por escrito, por correo electrónico antes que hablar por teléfono, ya que con vistas a una futura reclamación no sirve como prueba.

La última reclamación que realiza Easyoffer es reclamar en primera instancia al propietario, e intentar que devuelva el dinero de forma amistosa, reservando la vía judicial para aquellos casos en los que no se llegue a un acuerdo. la gran mayoría de casos se resuelve por la vía de la negociación. Se ha de intentar buscar un acto de conciliación donde se hace un cómputo de todo lo que ha podido perjudicar al cliente y, de esta forma, los abogados se ponene en contacto con el propietario. No obstante, el procedimiento en los juzgados es lento y costoso, por lo que hay que analizar si compensa iniciar este camino. Una tercera posibilidad es acudir a la justicia por la vía penal, reservado para casos muy concretos, como que el inmueble no exista.