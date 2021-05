¿Cómo se compran criptomonedas? bitcoins, ethereum, altcoins... las criptodivisas cada vez están más en el foco de inversores

S. E. Actualizado: 27/05/2021 01:07h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tanto si eres inversor activo como si no, no cabe duda que habrás oído hablar de las criptomonedas en general y del bitcoin en particular. Y si eres un poco inquieto a buen seguro te habrá picado el gusanillo de invertir en criptomonedas pero, ¿Cómo se compran las criptomoneda?, ¿Dónde se guardan? ¿Es seguro?

Lo primero que tienes que tener claro es dónde puedes comenzar a invertir en criptomonedas. Ya quieras comprar bitcoins, ethereum o altcoins (monedas más pequeñas y volátiles) primero de todo necesitarás abrir una cuenta en un exchange.

Pero, ¿qué es un exchange? El exchange viene a ser el bróker en el cuál, una vez te abres una cuenta, puedes realizar un ingreso de dinero fiduciario (por ejemplo euros) desde tu cuenta bancaria tradicional. Es decir, deberás hacer una transferencia de dinero a la cuenta que hayas creado en tu exchange desde tu banco de confianza. Una vez tengas tu dinero en cuenta, podrás comenzar a comprar las criptomonedas que desees.

El exchange sirve de intermediario para realizar la compra-venta de criptomonedas y en la mayoría de ellos puedes almacenar tus monedas compradas, aunque no siempre es lo más recomendable como veremos más adelante.

Qué exchanges puedo utilizar para comenzar

Aunque existen muchos Exchanges de criptomonedas donde te puedes abrir una cuenta en cuestión de minutos, yo siempre te recomiendo que utilices uno de confianza, que sea reconocido y que tenga un gran número de usuarios.

Algunos de los más utilizados tanto en España como en todo el mundo son Coinbase y Binance. Coinbase es probablemente el más famoso, e incluso recientemente salió a cotizar en bolsa en el Nasdaq. Es el más utilizado por todo aquel que comienza en el mundo de las criptomonedas por primera vez, ya que es muy intuitivo y fácil de utilizar. Binance sin embargo destaca por ser más completo. Cuenta con un mayor número de criptomonedas disponibles y sus comisiones son bastante más bajas. En contrapartida, la curva de aprendizaje de Binance es mayor y puede costar un poco más hacerse con él.

A la hora de elegir el exchange, también deberás tener en cuenta la criptomoneda que quieras comprar, ya que no todas las monedas están disponibles en todos los exchanges. Binance cuenta con más monedas que Coinbase, pero aún así muchas tampoco están disponibles ahí y tendrás que recurrir a otros exchanges como Gate.io o Kraken, por citar algunos.

Dónde puedo guardar mis criptomonedas

Otra pregunta habitual suele ser esta, ¿dónde guardar las monedas que he comprado?. Lo más sencillo y cómodo es dejarlas en el propio exchange. Esto te permitirá acceder a ellas en todo momento y tradearlas siempre que desees, es decir, venderlas y cambiarlas por otras rápidamente desde tu bróker.

Otra opción más segura es utilizar tus propio monederos o “Wallet”. El tema de los monederos es un mundo a parte del cual deberás informarte bien antes de tomar una decisión, pero para que lo entiendas, te diremos que existen dos tipos de monederos: hot wallet (monedero caliente) y cold wallet (monedero frío).

Los monederos fríos son los más seguros de los dos, puesto que en este caso el monedero no está conectado a internet y solo podremos acceder nosotros mediante nuestras claves secretas de acceso. Al ser un monedero físico (como un disco duro) corremos el riesgo de perderlo, por lo que en el caso de utilizar esta opción, debemos guardarlo a buen recaudo para no perderlo o evitar que nos lo roben.

Los monederos calientes, por el contrario, son también bastante seguros pero corren el riesgo de poder ser hackeados, ya que estos si están conectados a la red. Son más seguros que mantener las criptomonedas en el exchange y nos dan la facilidad de acceder a ellos en cualquier momento y desde cualquier ordenador con nuestras claves, ya que como decimos, están conectados a internet. Sería un término medio de seguridad entre dejarlos en el Exchange y tenerlos en una cold wallet. Nosotros recomendamos guardar grandes cantidades de dinero en cold wallets y dejar el dinero que quieras mover o invertir en hot wallet o directamente en el exchange si no es mucha cantidad.