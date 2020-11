¿Cómo cambiarán los préstamos, cuentas y comisiones de los clientes en caso de fusión BBVA-Sabadell? De la alianza surgiría un gigante bancario con 46.000 empleados y más de 4.200 oficinas en España

BBVA se encuentra en negociaciones con Sabadell para la fusión del que podría ser el segundo mayor banco de España con cerca de 600.000 millones en activos. Si llega a buen puerto, de la alianza surgiría un gigante bancario con con 46.000 empleados, más de 4.200 oficinas en España y 8.642 cajeros automáticos. Además, si prosperan las negociaciones, el cambio implicará una reordenación de sucursales y posibles modificaciones en las cuentas y préstamos de los clientes. Esta sería la tercera fusión del año tras la unión de CaixaBank y Bankia y la de Unicaja y Liberbank, que aún tiene flecos por cerrar. «La desaparición de uno de los dos grandes competidores seguramente implicará a medio y largo plazo un empeoramiento de las condiciones de crédito por la menor competencia, y, previsiblemente, unas comisiones algo mayores en media», afirma el profesor de EAE Business School Javier Rivas.

¿Pueden traspasarme de oficina si soy cliente de BBVA o Sabadell?

La reducción de la red de oficinas es una posibilidad más que factible en toda fusión bancaria. Si en una zona concreta se solapan oficinas de ambas marcas, lo habitual es proceder al cierre con las consecuencias pertinentes para el empleo y los clientes. Si esto sucediera, la entidad resultante estaría obligada a informar al usuario de qué sucursal se le adjudica ahora y también de encargarse de los trámites necesarios para ejecutar el traspaso.

«Según un informe de la consultora Bain & Company, el 29% de la red de ambas entidades se solaparía. Las duplicidades se producirían sobre todo en Cataluña y en el País Vasco donde BBVA tiene amplia presencia. Una reducción de la red de sucursales provocaría también un ajuste de plantilla, lo que permitiría ahorrar», remarcan desde Helmycash. «Es previsible un cierre de oficinas, difícil de cuantificar, pero que sin duda será más intenso en aquellas zonas de mayor presencia de ambos bancos, Cataluña, Madrid o Asturias, Dado las dos entidades tienen poca presencia en el mundo rural su efecto será más grande en ciudades que en oficinas rurales», apunta Rivas.

¿Se aplicará una nueva numeración en las cuentas?

Los expertos consultados argumentan que en el caso de los clientes de Sabadell se produciría un cambio de numeración en el IBAN. No obstante, esto no causará ninguna incomodidad ya que el banco resultante asociará el número de cuenta antiguo con el nuevo y los recibos o pagos programados se incorporarán de forma automática a esta nueva cuenta. «Los clientes que notarían más cambios serían los de la entidad absorbida y todo apunta a que sería el Sabadell», explican desde Helpmycash. «Los números de cuenta se homogeneizarían y se migrarían seguramente al código entidad del BBVA, confirma el responsable de hipotecas de Rastreator, Sergio Carbajal.

¿Es legal el cambio de las condiciones de los productos contratados?

Desde el portal del cliente del Banco de España recuerdan que en caso de fusión las características de los productos de «duración indefinida», como las cuentas o tarjetas, son susceptibles de sufrir cambios. Si se decide ejecutar alguna modificación, la entidad deberá avisar con dos meses de antelación en el caso de que los nuevos requisitos no son favorables y el usuario tendrá la opción de cancelar la cuenta si no está conforme. Es decir, sí se pueden cambiar las condiciones tanto de las cuentas corrientes como de las de ahorro y aplicar subidas de comisiones o exigir más productos de vinculación al cliente.

«En base a las últimas fusiones que se han realizado, la tendencia es que el banco resultante estandarice las condiciones de sus productos y las tarifas. Al comienzo, los contratos se mantendrían con las condiciones actuales pero posiblemente, pasado un tiempo, se aplicarían modificaciones», apostilla Carbajal.

¿Me pueden modificar ahora las condiciones de una hipoteca firmada desde hace años?

No, el banco resultante no estará autorizado a modificar los requisitos de los préstamos personales o hipotecarios ya firmados y pactados en escritura entre el cliente y la otra entidad. Es decir, los usuarios tienen derecho a seguir abonando las mismas cuotas y a mantener los tipos de interés fijados antes de una fusión hipotética. Lo que sí puede cambiar es el precio de los productos vinculados para rebajar el interés, es decir, los llamados combinados. «Como su precio no aparece en la escritura, el banco absorbente sí puede encarecer estos servicios tras la fusión», puntualizan los expertos de Helpmycash. Aquí se incluyen las primas de los seguros o las comisiones de las tarjetas asociadas, entre otros. «Ambas entidades son entidades con una exposición fuerte al mercado hipotecario y buenos productos desde la perspectiva del cliente, lo que hace pensar que la entidad resultante mantenga esa filosofía y línea de negocio», considera Carbajal.

Tampoco se podrán tocar otros productos de duración determinada como los depósitos. «El cliente no notará cambios, al menos en lo esencial ya que no variará su rentabilidad. Eso sí, en caso de querer renovar un depósito al vencimiento, el cliente tendría que asumir las condiciones del nuevo banco», avisan desde Helpmycash.

Sí se avecinan cambios en los créditos a empresas.« Dado que ambas entidades tienen un peso elevado en la financiación a empresas, se podría producir un recorte de la inversión conjunta y algunas compañías con BBVA o Sabadell como referentes tendrían que buscar financiación en otros bancos», puntualizo el profesor de EAE Business School Javier Rivas.

¿Qué ocurrirá con las reclamaciones judiciales pendientes?

Desde el portal reclamador.es recuerdan que hay muchos usuarios bancarios pendientes de vistas o resoluciones judiciales frente a BBVA o Sabadell. «La nueva entidad deberá comunicar al juzgado que está llevando el asunto lo que se denomina 'sucesión procesal', es decir, que el banco resultante de la fusión pasa a convertirse en el nuevo demandado, en el estado en que se encuentre el procedimiento; es decir, no hay que volver a poner una nueva demanda», explica la co-directora legal de reclamador.es, Almudena Velázquez.

Según Velázquez, desde reclamador.es exigen que «no se produzca un caos en la gestión de esos expedientes judiciales y conservación de la documentación, como sí sucedió en operaciones semejantes de fusión o absorción, lo que perjudica no sólo a la entidad, sino también a los clientes, pues en muchas ocasiones, como por ejemplo con las tarjetas 'revolving', carecen del contrato original que solo está en poder de la entidad, y se depende del banco para su aportación».

¿Va a acarrear algún perjuicio concreto para los consumidores?

La Asociación de Usuarios Financieros, Asufin, ha advertido de la desaparición de sucursales bancarias en España debido a todas las fusiones que hay ahora en negociación y con vistas a materializarse. Asufin alerta también de que los bancos fían ahora muchas operaciones al entorno online con lo que se incrementa la brecha digital ya que esto perjudica a los clientes menos acostumbrados al uso de las nuevas tecnologías o los más necesitados de asesoramiento, es decir, tanto el segmento mayor como el más joven de la población.

«Una fusión traería el cierre de oficinas, reducción de plantilla y menos opciones en el mercado para los consumidores, que además se encontrarán con más comisiones en el futuro. Hacemos una valoración muy negativa de las fusiones que se están anunciando en el sector, que deben llevar de una vez al Gobierno a intervenir para garantizar que los bancos sistémicos tengan un número mínimo de oficinas abiertas, especialmente en zonas rurales, y poner límites a las comisiones», añade el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.