¿Cómo se calculan los días de vacaciones para los trabajadores incluidos en un ERTE? «La nómina de las vacaciones será inferior a la habitual» para los empleados afectados por un expediente de regulación de empleo temporal, advierten los expertos consultados

Con alrededor de 2,2 millones de trabajadores incluidos todavía en un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE), surgen numerosas dudas sobre cómo afecta a las vacaciones o a las pagas extraordinarias. Además, los ERTE por fuerza mayor asociados al Covid podrán extenderse hasta el próximo 30 de septiembre. Ante esta situación, que estará vigente durante los meses de verano, repasamos los diferentes entresijos legales en relación con el disfrute de las vacaciones para los trabajadores afectados.

¿Cómo se realiza el cómputo de vacaciones para los trabajadores incluidos en un ERTE de suspensión de contrato?

Los trabajadores con suspensión de contrato no generan días de vacaciones ni por la parte proporcional que corresponde a las pagas extraordinarias. Tal y como explica el socio y director del departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en dPG Legal, Jesús Pascual, hay que «detraer esos días para el cómputo de las vacaciones o de las pagas extras». «Es decir, si tenemos derecho a 2,5 días de vacaciones por mes trabajado y me ha afectado un ERTE durante dos meses, de los 30 días que me corresponderían en todo el año, se pasaría a 25», especifica Pascual. No obstante, el abogado de dPG Legal asegura que una gran parte de empresas están mejorando las implicaciones prácticas de los ERTE y en estos casos, no se están restando días de vacaciones.

¿Y cómo afecta este cálculo a los ERTE de reducción de jornada?

Los trabajadores tendrán los mismos días de vacaciones y el devengo de los días no se ve modificado. «No obstante, la remuneración durante las vacaciones será proporcional al tiempo trabajado, por lo que la nómina de las vacaciones será inferior a la habitual. Esta nómina se calculará proporcionalmente a los días y a la jornada trabajada. Habrá, por tanto, que calcular un periodo sin reducción y otro periodo con reducción de la jornada», advierte Jesús Pascual.

¿Qué ocurre si mi empresa aplica un ERTE mientras estoy disfrutando de mis vacaciones?

En este supuesto, las vacaciones quedarían automáticamente interrumpidas y solo contarían como días consumidos los previos al expediente de suspensión, ya que los días que transcurran en el ERTE no tendrán la consideración de días de descanso, señala Pascual.

Si mi empresa aplica un ERTE de reducción de jornada mientras estoy de vacaciones, ¿tengo derecho a acumular ese recorte de jornada a la vuelta y cogerlo en días de libranza?

«No, pues la compensación se hará en la remuneración del periodo del disfrute de vacaciones», responde el socio y director del departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en dPG Legal

¿Cómo afecta a los turnos de las plantillas en ERTE que otros compañeros se vayan de vacaciones?

En principio, no debería afectar demasiado el ERTE, ya que, según rercuerda Pascual, los trabajadores «deben seguir manteniendo los descansos entre jornadas establecidos en la ley». Asimismo, la empresa debe contemplar que todos los trabajadores se cojan los días de asueto que corresponden al año natural. Si el ERTE se mantiene hasta diciembre, la empresa debería interrupir el ERTE durante el periodo que corresponda de vaciones y abonar el salario correspondiente.

¿Debe reincoporarse un trabajador en ERTE que tiene reservado un hotel o apartamento en ese momento?

«En el caso de ERTE de suspensión, nada impide al trabajador emplear el tiempo en viajar o ir a la playa si la fase de desescalada en la que se encuentra lo permite. Pero en ese tiempo, la empresa podría solicitar la reincorporación a su puesto. Si el trabajador se niega a volver, la empresa podría proceder a despedir al empleado mediante un despido conocido como disciplinario», asegura el socio fundador de Valio Consulting, Yannick Charton.

Cuando se trata de situaciones de ERTE de reducción de jornada, los trabajadores tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones generadas también mientras la empresa se mantiene en esta situación.

¿Cómo se calcula el importe de la paga extraordinaria de verano en caso de ERTE?

«Como se ha indicado con anterioridad, al encontrarse en suspenso el contrato durante el ERTE, no genera pagas extraordinarias, por lo que en relación a la de verano, se calculará proporcionalmente al tiempo trabajado», afirma Jesús Pascual.