DISTRIBUCIÓN DE COSMÉTICOS Cómo dar bocados a la Gran Manzana tras solo un año de rodaje Cansadas de sufrir la temporalidad, dos jóvenes emprendedoras buscan ahora mercado en 60 países

La aventura empresarial de Ana Brito y María Riestra, dos jóvenes licenciadas, comenzó cuando en el año 2018 se unieron para «montar algo por su cuenta» después sufrir en propias carnes el peso de la temporalidad en el empleo, de encadenar varios contratos laborales sin ver muy claro su futuro laboral. «Estábamos hartas de sacrificar la vida personal por una trayectoria laboral inestable, con poca o nula continuidad, marcada por bajos sueldos y por la frustrante inexistencia de reconocimiento profesional». Se dieron cuenta entonces de que la respuesta a su futuro estaba en el emprendimiento, la fórmula laboral a la que otros muchos jóvenes están recurriendo.

Buscando alternativas de negocio, Ana y María tenían las cosas muy claras. Una de ellas era que no tenían capacidad de invertir y que, por lo tanto, no lo harían. También que necesitaban flexibilidad de horarios y que no podían estar atadas a una oficina, por lo que su negocio debía ser al 100% online. Y todo lo encontraron de la mano de un antiguo contacto de Ana Brito que años antes le había presentado unos productos de cosmética que habían acabado con su problemas de manchas por hiperpigmentación. Decidieron entonces convertirse en embajadoras de los productos de este laboratorio, con el potencial de abrir canales de distribución en España y 49 países más. Y así nació Daitai, la empresa que ahora gestionan las dos emprendedoras.

Explican que en menos de un año diez personas se han unido al equipo «compartiendo inquietudes y aspiraciones en un entorno que no da respiro y en el que es necesario ponerse al día en tecnología».

Asimismo, relatan que la firma que dirigen tiene la posibilidad de crecer en 60 mercados, aunque, actualmente, están centrados en España. Y consideran que por idioma y aceptación de la industria, los mercados en los que más posibilidades tienen para entrar con su producto son México, Argentina, Chile y Perú, donde, apuntan, hay mucho que hacer y posibilidades para crecer.

María Riestra viaja esta semana a Nueva York para abrir nuevos canales de distribución y comenzar la expansión en Estados Unidos y Latam, mientras que Ana Brito se centrará en España y Europa. Como Daitai es un negocio online, «cualquier persona que quiera llevar a cabo este proyecto puede empezar, independientemente de la distancia física. Eso es lo bonito del negocio, que no importa quién seas, dónde te encuentres o que no tengas para invertir».