La Comisión pide a los países que avalen su plan de créditos para salvar el empleo Los créditos se basarán en un sistema de garantías voluntarias de los Estados miembros comprometidos con este plan llamado SURE

Enrique Serbeto SEGUIR Madrid Actualizado: 02/04/2020 15:28h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Comisión Europea propone crear un fondo de hasta 100.000 millones de euros basado en garantías de los propios países miembros. La presidenta Ursula von der Leyen ha decidido aplicar una cláusula del Tratado que en caso de emergencia le permite emitir deuda garantizada por los países miembros, que en este caso sería utilizada para ayudar a sobrevivir a las empresas que se comprometan a no despedir a los trabajadores a pesar de la parálisis total de la economía. Los fondos serán créditos en condiciones favorables que los países deberán devolver a largo plazo.

Si los países lo aprueban, la Comisión saldrá a los mercados financieros en los que tiene la máxima calificación crediticia y obtendrá los fondos que a su vez se beneficiarán de los bajos costos. Los créditos se basarán en un sistema de garantías voluntarias de los Estados miembros comprometidos con este plan llamado SURE. El instrumento comenzará a funcionar una vez que todos los Estados miembros se hayan comprometido a otorgar esas garantías.

La Comisión considera que no se trata en ningún caso de eurobonos, sino un mecanismo específico para esta crisis de emergencia, pero insiste en que no podrá funcionar si no quieren participar todos los países en las garantías.