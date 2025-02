La Comisión Europea aprueba el plan para garantizar el turismo en verano

La Comisión Europea acaba de aprobar un marco común que proporciona criterios para restaurar de forma segura y gradual las actividades turísticas y desarrolla protocolos de salud para hoteles y otros tipos de alojamiento, para proteger la salud de los huéspedes y los empleados. Igualmente, «todos los medios de transporte» deberán poder reactivarse cuanto antes, en las mismas condiciones que permitan preservar de infecciones tanto a pasajeros como a tripulantes. La aplicación de estos criterios deberá basarse en la aplicación de evidencias epidemiológicas y deberá tener en cuenta que exista suficiente capacidad del sistema de salud para la población local y los turistas, además de una capacidad de vigilancia y supervisión o de seguimiento de los contactos. La Comisión cree que la aplicación de estas pautas permitirá a las personas alojarse de manera segura en vacaciones, comer y beber en restaurantes, bares y cafeterías e ir a playas y otras áreas de ocio al aire libre.

La vicepresidenta de la Comisión, Margreth Vestager, ha explicado que no se trata de sustituir los esfuerzos que han hecho la industria turística y los gobiernos más afectados, sino de coordinarlos, para evitar contradicciones.

La base del plan europeo se basa en la apertura paulatina de las fronteras interiores, teniendo en cuenta que «el plan solo funcionará si todos y cada uno cumplimos las reglas» en lo que respecta a las medidas profilácticas. «Este no será un verano como los demás, pero esperamos que sea el último» de estas características, dijo el comisario de Comercio Tierry Breton que puso a España como ejemplo de país donde no se sabe qué va a pasar. «Según sabemos, la ecomendación sanitaria española es que cualquier visitante debe confinarse durante 14 días, eso es lo que pasa hoy y no se si será así en verano. En Francia no existe esa limitación, porque eso depende de la situación epidemiológica de cada país. Es un proceso que evoluciona».

La Comisión hará un mapa interactivo en el que cada viajero podrá informarse sobre la situación de la epidemia en el lugar al que pretenda viajar.