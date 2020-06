Comerciantes de Atocha increpan a Ábalos por el pago de sus locales pese a estar cerrados por la pandemia «Se acordó no cobrar los alquileres durante la vigencia del estado de alarma y así ha sido», ha argumentado Ábalos, quien, no obstante, ha admitido que hay «un requerimiento fiscal para pasar las facturas»

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha sido increpado por dos comerciantes de la estación de Atocha, en Madrid, tras recorrer las instalaciones para supervisar las medidas de seguridad para prevenir la Covid-19 aplicadas.

Durante su rueda de prensa, dos trabajadores le han acusado de que «no estaba cuidando a los comerciantes» y le han recriminado que se siguieran cobrando los alquileres de los locales pese a estar cerrados por la pandemia de coronavirus, algo que el ministro ha negado.

«Se acordó no cobrar los alquileres durante la vigencia del estado de alarma y así ha sido. No se les ha exigido el pago», ha argumentado Ábalos, quien, no obstante, ha admitido que sí hay «un requerimiento fiscal para pasar las facturas del alquiler de los locales en los que están situadas las tiendas».

«Si no pagamos tres meses nos vamos, pero pagando seis. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? [...] Yo me quedo en la calle y tú sigues riéndote», han increpado al ministro. «No me estoy riendo, estoy escuchando como se dirige a mí», ha respondido Ábalos, que ha insistido en que «en ningún momento se ha exigido el pago del cobro» y que, citando al BOE, se dará una respuesta «en función de cada negocio».

«Ya se ha aprobado la modificación legal que nos permitirá negociar con grandes tenedores de tiendas, hasta ahora sólo se podía con las pymes, todo ello mediante una negociación que va a emprender Adif empresa a empresa», ha explicado el ministro.

En la misma línea se ha pronunciado la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, quien asegura que «en ningún momento se ha exigido el pago del alquiler». «Hemos tramitado la cobertura legal para ello, que justo se publica hoy, y permite la aplicación de bonificaciones y moratorias que se han acordado con los comercios para concretarlo tras el estado de alarma».