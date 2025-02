Claves para encontrar viviendas con precios rebajados

Tanto si estamos buscando una propiedad para mudarnos, como si queremos invertir en una segunda casa o un inmueble en la playa, hay algunos trucos que podemos tener en cuenta para poder encontrar viviendas con precios rebajados .

Se puede tratar de unos pocos miles de euros o de rebajas mucho más abultadas. A veces, ese descuento nos servirá para tener acceso a pisos a los que, por presupuesto, antes no podíamos aspirar. En otras ocasiones, el ahorro que consigamos lo podremos utilizar para afrontar otros gastos que siempre vienen asociados a la compra de una casa (notario, impuestos, muebles, etc.).

Tiempo y análisis

La adquisición de una vivienda debe ser algo meditado y estudiado con tiempo . La decisión de dar un paso tan fundamental en la vida de cualquier persona debe venir acompañada de un proceso y una evolución, el tiempo y la paciencia juegan un papel clave.

Una vez definidas las posibles zonas en las que realizar la operación de compra, es conveniente hacer un primer análisis del mercado inmobiliario en esos lugares . Estar bien informados, leer artículos de expertos y medios especializados o acceder a estudios e informes del sector nos darán una buena idea de a qué nos enfrentamos.

Así será más sencillo valorar si los precios de las viviendas que nos interesan están o no dentro de lo que marca la oferta y la demanda. Hecho este primer análisis, a no ser que sea una vivienda que no queremos dejar escapar bajo ningún punto de vista, un segundo pundo trascendental a la hora de encontrar precios rebajados es tener una visión analítica dejando a un lado las emociones . No tener ni demostrar prisa y dejar pasar las semanas nos otorga una herramienta fuerte de negociación a la baja.

Los pisos de los bancos

Las entidades bancarias son en la actualidad grandes propietarias de inmuebles, muchos de ellos producto de embargos de hipotecas sobrevaloradas que estallaron cuando explotó la burbuja inmobiliaria durante la crisis financiera de 2008 . En muchas ocasiones para deshacerse de parte de su stock, los bancos lanzan atractivas ofertas de inmuebles.

Los descuentos pueden llegar hasta un 50%, e incluso un 70%. Pero hay que estar atentos para detectar que esas rebajas sean reales o tengan que ver más bien con una devaluación de la propiedad . A veces, la diferencia de coste se debe a que cuando la entidad financiera se quedó con ella, los precios de mercado eran bastante más altos que ahora, cuando deciden rebajarlos. Entonces, lo recomendable sería comparar su precio con otros inmuebles de similiares características y en la misma zona.

Si queremos estar atentos a las ofertas de activos bancarios inmobiliarios, de nuevo, los medios de comunicación económicos pueden ser nuestra principal fuente de información . Estos suelen hacerse eco de subastas y grandes promociones. Pero tampoco está de más apuntarse los principales nombres de las promotoras inmobiliarias que comercializan los activos de los bancos y acudir de forma directa a ellas: Altamira en el caso del Banco Santander, Servihabitat de Caixabank o Haya, que dispone de inmuebles de Bankia, Cajamar, BBVA o Liberbank.

Casas a reformar

Un hándicap que tiene el vendedor a la hora de cotizar su inmueble es el estado en el que se encuentra. Casas o pisos que necesitan grandes reformas obligan a rebajar su precio . Si la compra de la propiedad no es algo urgente y disponemos de tiempo y un resto económico para afrontar esas obras, se puede hacer un buen negocio. Además, esta opción nos otorga la oportunidad de construir la vivienda elegida según nuestros gustos y expectativas.

Buscar pisos en edificios antiguos o chalets en urbanizaciones con más de tres décadas puede abrirnos las puertas de inmuebles que necesitan una segunda vida y que tendrán un precio bastante más asequible que la obra nueva.

Los portales inmobiliarios

Internet es una gran herramienta en la búsqueda de pisos o casas con precios rebajados. Simplemente con realizar una búsqueda con estas palabras claves en portales inmobiliarios como pisos.com nos encontraremos un listado de decenas de resultados según la zona que establezcamos como filtro.

De un simple vistazo podemos ver de qué cantidad de rebaja estamos hablando y el abanico puede ser muy amplio, desde 3.000 hasta más de 100.000 euros , dependiendo por supuesto del tipo y precio inicial de la propiedad

Por último, en un contexto de crisis como el actual , en el que todas las actividades económicas se frenan y sufren caídas, siempre ayuda a quienes tienen liquidez o la posibilidad de conseguir un crédito para adquirir un inmueble con el precio rebajado.