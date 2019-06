¿Por qué es clave la Cámara de Comercio de Barcelona para toda Cataluña?

Las caras de circunstancias de algunos de los representantes de la gran empresa con asiento en el pleno de la Cámara de Comercio de Barcelona reflejaban ayer la preocupación que entre estas firmas, y en otras instituciones económicas y patronales, se acoge la toma de control independentista del ente cameral. Quedó claro con el discurso de su nuevo presidente que la Cámara de Comercio no va a adoptar un perfil bajo, tratando además de aumentar un presupuesto anual que ronda ahora los 20 millones de euros y que Canadell ya anunció ayer que considera insuficiente.

La influencia de la Cámara en el mapa económico de Barcelona no es menor, extendiendo su influencia de hecho al conjunto de Cataluña, como recordó ayer con no poca intencionalidad política su nuevo presidente. Canadell da relevo a Miquel Valls, que tras 17 años al frente de la institución la pasada semana le recomendaba precisamente mantener la independencia política. No será el caso. La Cámara de Comercio propone al presidente de Fira de Barcelona (aunque las administraciones tienen la última palabra en el nombramiento), participa y nombra al presidente de Turismo de Barcelona, y tiene participación en el Consorcio de la Zona Franca, Puerto de Barcelona y una Cámara de Comercio de España que preside un empresario en las antípodas de Joan Canadell como es José Luis Bonet. Difícil entendimiento.