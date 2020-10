La tasa de paro escala hasta el 16,26% tras sumar 355.000 desempleados en el tercer trimestre

Teresa Sánchez Vicente SEGUIR Actualizado: 27/10/2020 14:47h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El mercado laboral sigue sin remontar el vuelo en una campaña de verano marcada por los rebrotes de coronavirus y las restricciones. Aunque se recupera de forma parcial el empleo perdido durante el confinamiento más estricto, las cifras de paro y ocupación siguen muy deterioradas si se enfrentan a los números registrados a cierre de septiembre del año pasado. La Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que el número de desempleados creció en 355.000 personas en el tercer trimestre de 2020 respecto al segundo y la tasa de paro se elevó casi un punto, hasta el 16,26%, unos niveles no vistos desde el primer trimestre de 2018. Esta subida empujó la cifra de desempleados hasta un total de 3.722.900 personas de julio a septiembre. Además, si comparamos con la situación del año pasado, vemos que el paro aumentó en 508.500 personas en un solo un año.

De la lado de la afiliación, la ocupación aumentó en 569.600 personas en el tercer trimestre respecto al segundo, en parte, gracias al efecto rebote por tratarse de una comparación con el peor segundo trimestre de la historia para el mercado laboral en pleno confinamiento. Así, la ocupación avanzó con una tasa de crecimiento del 3,06% y situó la cifra total de afiliados en 19.176.900 personas gracias a la campaña de verano y a pesar de las restricciones.

Sin embargo, estos datos pueden llevar a engaño: los afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) también se incluyen entre los ocupados. Desde el INE explican que no preguntan directamente por los ERTE, pero sí distinguen a un total de 514.700 trabajadores todavía afectados por regulaciones de empleo (352.400) y por paros parciales debido a razones técnicas y económicas (162.300). «Los datos ya indican una tendencia a que el paro vaya en aumento; ha subido ya del 12% a casi el 17% y eso que los ERTE no se consideran desempleados. Si las personas en ERTE se confirman como desempleados las cifras se situarán en los de las peores épocas», interpreta Esther González, profesora de Recursos Humanos en EAE Business School.

Además, en la gráfica de la comparativa anual sigue reflejada la mala gestión económica de la pandemia y el impacto de las restricciones económicas y de movilidad con la destrucción de un total de 697.500 puestos de trabajo en el último año ya que el año pasado había 19.874.300 de personas ocupadas.

Otro dato preocupante es el que se refiere al desempleo entre los menores de 25 años, que subió en el tercer trimestre en 112.000 personas, hasta un total de 622.400 personas, con una tasa de paro juvenil disparada al 40,45% de la población activa. Además, el desempleo creció durante el tercer trimestre en todos los grupos de edad y registró el mayor incremento entre las personas de 25 a 54 años con 205.200 parados más. «En desempleo juvenil solo nos supera Albania y Armenia. Casi el 40% de nuestros jóvenes están desempleados o en precario. Si comparamos con los países de nuestro entorno como Portugal, que no llega al 20%, estamos en el doble», puntualiza la profesora de EAE Business School.

Si entramos al detalle, observamos que por áreas de actividad, el desempleo marcó un alza en agricultura (39.700 parados más) y en servicios (21.300), mientras que disminuyó en industria (-31.800) y en construcción (-12.300). Por su parte, la ocupación aumentó en el tercer trimestre en servicios (476.300 personas más), construcción (80.300) y en industria (45.400), mientras que descendió en agricultura (32.300 menos).En el último año la ocupación disminuye en todos los sectores: servicios (-533.600), industria (-128.100), construcción (-20.600) y agricultura (-15.200).

Los mayores incrementos de empleo este trimestre se dieron en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía; mientras que las mayores alzas del paro fueron para Madrid y Cataluña.

Sube la población activa

Otra cifra a destacar es el crecimiento en el número de personas en búsqueda activa de empleo que quieren reincoporarse al mercado de trabajo tras el fin del primer estado de alarma. Este aumento explicaría también que el aumento de la ocupación no se haya trasladado a las cifras del paro. El número de activos creció en el tercer trimestre en 924.600 personas, un 4,2% más respecto al trimestre anterior y se elevó la tasa de actividad hasta el 57,83%. «El final del confinamiento en junio va normalizando el comportamiento de la población activa, recuperándose el número de activos y disminuyendo, por tanto, el de las personas que están fuera del mercado de trabajo», informa Estadística.

«Una vez levantado el estado de alarma, durante el tercer trimestre la mayoría de esas personas han podido buscar y encontrar trabajo o se han podido inscribir como paradas y demandantes de empleo», interpretan desde CC.OO., que añade que se «está disparando el riesgo de pobreza y vulnerabilidad de la población».

La EPA también arroja que se mantuvo el teletrabajo, aunque empezó a bajar su implantanción con el 10,30% de los ocupados ,1.975.100 de personas, desarrollando su actividad desde su propio domicilio más de la mitad de los días frente al 16,20% del segundo trimestre.

«La tormenta que nos espera»

Desde la asociación de autónomos ATA tildaron la EPA como «negativa» y auguraron que será aún peor cuando se acabe 2020. «Es solo una lluvia fina, un pequeño bache, comparado con la tormenta que nos espera en los resultados del cuarto trimestre. Si no se pone remedio la EPA del cuarto trimestre va a arrojar datos catastróficos», señaló el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

De cara al futuro, la CEOE indica en un nota que «el fin de las restricciones de la actividad y de la movilidad ha tenido un claro efecto favorable sobre el mercado laboral, tras el notable deterioro de este en el segundo trimestre». Y añaden desde la patronal: «Aun así, hay que tomar estos resultados con cautela, ya que las medidas restrictivas que se están volviendo a imponer por los rebrotes de la Covid-19 suponen un retorno parcial a la situación previa, con la consiguiente dificultad para la actividad y el empleo en los próximos meses».

Los expertos de Adecco también anticipan que que el mercado de trabajo tenderá a empeorar en el último trimestre del año. «El rebrote del número de contagiados por coronavirus, las consecuentes nuevas restricciones al desarrollo normal de la actividad y la expiración del plazo por el cual se prohibió despedir a los beneficiados por ERTE, confluyen en anticipar que las cifras del mercado de trabajo tenderán a empeorar en el último trimestre del año. Así, en el cuarto trimestre de 2020, el número de ocupados bajaría en 842.100 personas con relación a un año antes (-4,2% interanual), quedando en 19,1 millones de trabajadores. La cantidad de parados subiría hasta 3,9 millones y la tasa de paro se situaría en un 17%, 3,2 puntos porcentuales por encima del mismo trimestre de 2019, en lo que sería el registro más alto desde junio de 2017», avanzael director del Adecco Group Institute, Javier Blasco.

Por su parte, desde UGT interpretaron que el empleo creado se ha vuelto a destruir porque era «temporal y precario y dependía de que se hubiese asegurado la salud, lo que no se ha hecho» En un comunicado, el sindicato remarcó que lo principal es frenar los contagios y asegurar la salud, «porque, si no, no habrá recuperación económica ni empleo».