Christian Nolting: «No quiero hablar de oportunidades de inversión cuando hay gente muriendo» El CIO Global de Wealth Management de Deutsche Bank recuerda la necesidad para Reino Unido y la UE de firmar pronto un acuerdo comercial

Daniel Caballero SEGUIR Madrid Actualizado: 03/03/2020 02:06h

El coronavirus tiene ya en vilo a todo el planeta. Ha traspasado todas las fronteras y los mercados ya dejan sentir su efecto. Caídas en las bolsas, fuga de capitales en China, EREs, paralización de inversiones... toda la economía se ve afectada en el corto plazo por una enfermedad que ya se ha cobrado más de 2.700 muertes. Los infectados se cuentan por decenas de miles. Y, en este escenario, habrá quien perciba oportunidades de inversión. Para apostar por empresas farmacéuticas, por ejemplo, o para entrar barato en ciertas firmas. No es el caso de Christian Nolting (Alemania, 1971), CIO Global de Wealth Management de Deutsche Bank: «Esto es muy importante para mí: no quiero hablar de oportunidades de inversión cuando hay gente muriendo». Una visión de un experto en mercados que apuesta por las personas.

«Hay fábricas cerradas. Veremos cuál será el impacto. Todo depende del sector que se analice. Por ejemplo, en turismo, tú pospones tus vacaciones. Hay que diferenciar mucho», explica. A su juicio, están por llegar los estímulos fiscales -de momento en Europa solo se han escuchado campanas de intervención vía política monetaria por parte del BCE-, aunque también estima que no podrá recuperarse todo lo que se ha perdido.

Uno de los «problemas» de la expansión del coronavirus y su dificultad de control en China es la influencia del propio gigante asiático. Primer exportador mundial, segunda economía global. «En este siglo en el que China crece más que Estados Unidos, también se incrementa su influencia. Está creciendo; y, por definición, tienen mayor influencia. No sé si tiene demasiado peso en el mundo, pero mi trabajo es mirar a los mercados. Si observas quién domina los índices se aprecia que todo ha cambiado desde principios de siglo. Ahora las empresas que tienen más influencia en los índices son las tecnológicas. Y hay que ver el peso que tiene China en los índices», comenta Nolting. En suma, que este país, más allá de su fuerte crecimiento, ha hecho una apuesta por el sector tecnológico que le lleva a estar en los más alto de los índices bursátiles.

Aun así, el coronavirus no es el único frente abierto en el globo. La guerra comercial, ahora durmiente, sigue siendo una amenaza. Estados Unidos y China firmaron un primer acuerdo recientemente que relajó las tensiones pero la negociación definitiva no ha hecho más que empezar. «El acuerdo es un ‘‘win-win’’ para ambos. Es la manera de evitar la escalada de la guerra comercial, que parece que nunca se detiene y tiene impacto en el PIB mundial. El pacto es positivo porque da mayor certidumbre a los inversores; es una buena noticia. Sin embargo, la segunda fase del acuerdo no la espero para antes de las elecciones estadounidenses», dice el responsable de la entidad alemana.

Así las cosas, Asia tiene su foco de peligro; Estados Unidos el suyo; y Europa no es ajena tampoco a las incertidumbres. El 2 de marzo empiezan las negociaciones entre la Unión Europea y Reino Unido para un futuro acuerdo comercial. El enésimo «round», ahora para ver qué ocurre con el intercambio de bienes y servicios. «Será una dura negociación. Si lo comparas con otros acuerdos comerciales, ahora no hay mucho tiempo. Es un acuerdo complejo y grande. No será fácil», explica Nolting, quien considera que el impacto en los mercados también está en el ambiente, al tiempo que añade que el momento de mayor tensión se dará a finales de año. Será entonces cuando habrá que votar un futuro acuerdo -si lo hubiera- y ver su entrada en vigor el 1 de enero de 2021. ¿Será más complicado que el acuerdo de salida, que se ha tardado tres años en cerrar? «La situación ya ha sido dura. Han pasado por Reino Unido tres primeros ministros. Deben encontrar una solución», detalla el CIO Global de Wealth Management de Deutsche Bank. Todo sea por evitar más incertidumbre y alejar una posible recesión, que este analista aún ve lejana. «Vemos que habrá crecimiento global en 2020 en la mayor parte del mundo; un crecimiento menor que en 2019, una desaceleración pero no recesión, lo cual son buenas noticias». Todo ello sin saber, aún, en qué quedará el impacto del coronavirus.