Chic back, la lencería que no da la espalda a la innnovación

Chic Back, una nueva firma española de lencería femenina, nació para dar respuesta a una preocupación estética de la mujer: la de mostrar la espalda sin preocuparse por el sujetador. Y gracias a este objetivo ha creado una prenda innovadora y única en el sector, un sujetador que combina la copa con diferentes tiras decorativas e intercambiables en la espalda. «Vestidos y camisetas con mucho escote en la espalda estaban fuera de mi vestuario porque se veía el sujetador y hace unos años empecé a dar vueltas a la idea», explica a ABC Natalia Martínez, socia fundadora de la marca. Llevaba 20 años trabajando en el mundo de la aviación aunque se considera una mujer muy creativa a la que le gusta el trato con la gente. «Conté la idea a amigos que estaban en el mundo de la moda y me animaron, me decían que no había nada igual y que no era ninguna tontería».

Y así es, Chic Back tiene la patente de este innovador diseño en España y otros 153 países. Para conseguirlo ha sido un camino lento y con sus dificultades. Natalia reunió a su pareja y otras tres amigas para poner en marcha el proyecto. «Hemos estado dos años trabajando en todo el proceso de producción, es una idea en la que creemos», resalta. Fue necesario invertir no solo en la producción sino en la web y en la comunicación y de momento los resultados son satisfactorios. «Empezamos a vender en abril y en los primeros cinco meses tuvimos 4.000 pedidos, con un ticket medio de 50 euros, facturando 200.000 euros», indica la fundadora.

De momento tienen tienda online y no están cerrados a nada, «queremos trabajar pasa seguir mejorando», dice. La respuesta de consumidores y del sector de la moda no podía haber sido mejor. «Queremos llegar a muchas edades y tallas, es una prenda divertida y novedosa, das otra vida al vestido», subraya Natalia Martínez. Venden el sujetador de tallas que van de la 85 a la 110 (a 16,90 euros) y tienen 11 modelos de tiras decorativas e intercambiables (con valor de 16 a 24 euros) que se adaptan a los distintos estilos. Están teniendo muchos contactos de distintos países, entre ellos los latinoamericanos, un mercado que les interesa especialmente «por el clima y por el estilo de ropa que visten las mujeres. Creemos que este producto se puede consumir mucho». Además, están trabajando en nuevos campos como los vestidos de novia o de flamenco. «Se nos abren muchas posibilidades», reconoce la fundadora de Chic Back.

También están muy orgullosos del acuerdo que tiene con la Fundación Juan XXIII Roncalli, que integra a personas con discapacidad, encargados de la fabricación. «Son maravillosos y este proyecto demuestra que pueden hacer muchas cosas, también en el mundo de la moda».