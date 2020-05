La CEOE rompe el diálogo con el Gobierno tras su pacto con Bildu La patronal empresarial cree que el acuerdo del PSOE, Podemos y Bildu «dinamita el diálogo social» y no acudirá a la reunión del diálogo social prevista para hoy

La CEOE ha decidido romper el diálogo con el Gobierno tras el pacto con Bildu. Así lo ha manifestado hoy el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, en una entrevista en RNE. «Para qué me voy a sentar en una mesa si ya está decidido lo que se va a acordar. Que no cuenten con nosotros. No se puede ir con las cartas marcadas», ha explicado. Por eso, no acudirá esta tarde a la reunión del diálogo social convocada con el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Además, ha comentado que espera explicaciones por parte del Gobierno.

Estas declaraciones llegan después de que esta mañana la CEOE y Cepyme hayan rechazado en un comunicado el pacto entre el Gobierno y Bildu para derogar la reforma laboral. A cambio la formación independentista se abstendría en la votación de la prórroga del estado de alarma. Según el comunicado conjunto de ambas patronales empresariales, el acuerdo «supone un desprecio indignate al diálogo social, al que dinamita; al papel que la propia Constitución otorga a los agentes sociales y, en este sentido, a las propias instituciones del Estado en el momento más delicado de la economía española y, por tanto, cuando este diálogo se hace más necesario».

A última hora de la tarde de ayer, el Gobierno de coalición sorprendía alcanzando un pacto con Bildu para derogar «íntegramente» la reforma laboral y así el partido vasco no votara en contra de la prórroga del estado de alarma. Un acuerdo que horas después el PSOE tuvo que matizar, rebajándolo al que ya tiene con Podemos. Esto es la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad, las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo y la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. Además, los socialistas no establecieron ningún plazo para llevar a cabo estas medidas.

Pese a ello, la CEOE y Cepyme consideran que se ponen en peligro millones de empleos. «Se echarán por tierra todos los esfuerzos realizados para, a través de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), lograr hibernar las plantillas y salvaguardar millones de puestos de trabajo», explican.

Tachan el pacto de «una irresponsabilidad mayúscula» que «tendrá unas consecuencias negativas incalculables en la economía española y en la confianza empresarial tanto nacional como internacional», incidiendo en el impacto negativo que tendrá en el empleo. Nuestro país tiene en estos momentos casi cuatro millones de parados y 3,4 millones en un ERTE.

El acuerdo llega en un momento en el que ayer la propia Comisión Europea, en sus recomendaciones a España, instó a nuestro país a poner medidas para preservar el empleo en el marco del diálogo social. Para las patronales, el Gobierno «desoye» a Bruselas al proponer medidas contrarias a la flexibilización de las condiciones laborales. Subrayan, además, que el propio Gobierno negocia con patronal y sindicatos medidas de flexibilidad laboral por la crisis del coronavirus. Por eso creen que es «incoherente y contrario suscribir un acuerdo para dar un paso atrás e incrementar la rigidez en el mercado laboral».