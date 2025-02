CEOE lleva el lunes a Calviño un plan de choque con bajada de impuestos ante el agravamiento de los paros

Bruno Pérez / Susana Alcelay 17/03/2022

Antonio Garamendi irá a la reunión del próximo lunes con el Gobierno con un plan de medidas de choque debajo del brazo. Tras reunirse de urgencia este jueves con las organizaciones representativas de los sectores más afectados por la crisis - principalmente, las del sector logístico y del transporte -, con Cepyme y con la plataforma de autónomos ATA, y ante el agravamiento de la situación experimentado en los últimos días, el presidente de CEOE ha pedido a las organizaciones convocadas a la reunión que le trasladen sus propuestas en el curso de las próximas 24 horas al objeto de tener lista una plataforma ordenada de demandas empresariales de cara al encuentro con el Ejecutivo, según confirman fuentes empresariales.

El objetivo es configurar un paquete de medidas ordenado, que recoja las principales reivindicaciones de los sectores más afectados por la crisis, pero que evite al mismo tiempo el riesgo de plantear medidas incompatibles entre sí que podría surgir si cada organización presentara su propia plataforma de reivindicaciones. El sector empresariales considera imprescindible que el Gobierno dé una respuesta contundente a la crisis que rebaje a corto plazo el precio del carburante , pero que también reduzca la tensión sobre los precios energéticos, que está asfixiando a numerosos sectores empresariales y que incluso les está obligando a parar sus cadenas de producción.

La preocupación en la organización empresarial por el impacto de la crisis ha crecido en los últimos días por las repercusiones que el paro en el sector del transporte convocado por una plataforma minoritaria está teniendo sobre la cadena de suministro. Fuentes empresariales aseguran que pese a que el seguimiento directo del paro apenas llega al 10% la agresiva acción de los piquetes está haciendo que el impacto afecte a un porcentaje mayoritario del sector del transporte «de entre el 60% y el 70%», según estas mismas fuentes.

Las organizaciones empresariales del sector del transporte, como la patronal UNO, trasladaron este miércoles a la dirección de CEOE su preocupación respecto a que el bloqueo de las rutas de transporte por la acción de los piquetes pudiera derivar en episodios de desabastecimiento el próximo fin de semana. "Ya no es solo que estén impidiendo trabajar a los transportistas que no secundan el paro, es que muchos han decidido no salir para no arriesgarse a que dañen sus vehículos", admite una fuente de una de las organizaciones del sector del transporte.

La situación llevó a CEOE y Cepyme a emitir ayer un comunicado conjunto condenando los actos violentos de bloqueo "que, persiguiendo los mismos fines (en relación a reclamar una actuación del Gobierno para amortiguar los efectos del encarecimiento del combustible), están en cambio ocasionando graves perjuicios en la cadena de suministros de sectores como la industria, el comercio y el sector agroalimentario, que legítima y libremente deben poder ejercer su actividad". Fuentes empresariales aseguran que desde CEOE se hicieron también gestiones ante la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior para garantizar la seguridad de los transportistas que no quisieran secundar la huelga y que desde ésta se les informó que se habían hecho gestiones con todas las Delegaciones del Gobierno para transmitir nuevas instrucciones a las fuerzas de seguridad y que se había creado un grupo de trabajo para analizar los puntos en que la acción de los piquetes está siendo más violenta

Por lo pronto, la organización empresarial ha pedido a todas sus organizaciones sectoriales y territoriales que le remitan los episodios de violencia de los que tengan noticia para tratar de facilitar la acción de las fuerzas de seguridad.

Ayudas directas y rebajas de impuestos

La reunión pretende también incrementar la presión al Gobierno para que adopte medidas para contener el precio de los combustibles de la forma más urgente posible. El Ministerio de Transporte se comprometió a adoptar medidas en este sentido, pero dilató cualquier decisión al Consejo de Ministros del 29 de marzo, en línea con lo planteado por el presidente del Gobierno.

Como adelantó ABC , el tejido productivo reclama al Gobierno recuperar los 3.000 millones de euros en ayudas directas a las empresas que no se gastaron el año pasado para hacer frente al impacto de la crisis energética, rebajar los impuestos que gravan el carburante - esencialmente el IVA y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos- y la activación inmediata del Mecanismo RED, el nuevo modelo de ERTE permanente salido de la reforma laboral, para garantizar un colchón a las empresas y autónomos más afectados por la espiral de precios del combustible.

Desde las empresas se pide también que se amplíe un año más la moratoria para la devolución de los créditos ICO concedidos durante la pandemia, y cuyo reintegro corresponde realizar a partir del próximo mes de abril; retrasar a 2025 la subida de cotizaciones prevista en la reforma de las pensiones; y aplazar la subida fiscal. Desde los sectores se pide también ampliar temporalmente la devolución del Impuesto de Hidrocarburos a los usuarios del gasóleo profesional, publicar semanalmente, en lugar de mensualmente, el índice de referencia del precio del combustible que se utiliza para revisar los precios de los cargos, o desacoplar el precio de la electricidad del gas para atenuar la factura eléctrica de las empresas.