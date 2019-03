ANTE LAS ELECCIONES GENERALES La CEOE pide que las empresas paguen menos cotizaciones y Sociedades los primeros años La patronal reclama que la edad de jubilación aumente a medida que lo haga la esperanza de vida

«La inestabilidad política, la falta de disciplina presupuestaria, el abandono del proceso de reformas estructurales y la quiebra de la unidad de mercado son los principales riesgos que pueden acelerar la desaceleración que ha iniciado la economía española». Es la principal reflexión incluida en un documento aprobado hoy por la CEOE al que ha tenido acceso ABC en el que se incluyen una batería de propuestas para el nuevo Gobierno que salga de las urnas. La patronal pide que se cumpla con los objetivos de déficit, que el Estado gaste menos, que baje los impuestos a las empresas y que no revierta la reforma laboral. También reclama que se aborde la reforma de pensiones y entre sus medidas destaca que la edad de jubilación aumente en la misma medida en lo que lo haga la esperanza de vida.

Fiscalidad que contribuya al crecimiento

La patronal reclama que se rebaje la presión fiscal empresarial en España. Pide que se fijen de tipos reducidos tanto en el impuesto sobre Sociedades como en las cotizaciones a la Seguridad Social en los primeros años de actividad, «para favorecer las nuevas iniciativas empresariales».

En general reclama para las empresas la «adecuación» del impuesto de Sociedades «a la capacidad real de las empresas considerada interanualmente, eliminando las limitaciones en la compensación de pérdidas o la deducción de gastos financieros». Reclama también que se corrijan totalmente los supuestos de doble imposición, tanto nacionales como extranjeros mediante la exención total de dividendos y ganancias patrimoniales.

La organización empresarial que dirige Antonio Garamendi pide también la reducción de los tipos marginales del IRPF y elevar el umbral a partir del cual se aplican, eliminar el impuesto sobre el Patrimonio y acometer una rebaja de cotizaciones.

No deja pasar por alto la creación de nuevas figuras impositivas. «Hay que evitar introducir nuevas figuras impositivas, solo justificadas por impacto mediático y no por razones de eficiencia del interés general». Apuestan por coordinar de manera urgente las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales, combatir la economía sumergida y «reducir la excesiva litigiosidad tributaria.

Reformas laborales

Las empresas avisan de que la economía y el empleo han entrado en fase de desaceleración. Entre sus propuestas está atenuar la dualidad existente entre la contratación temporal e indefinida, sin penalizar la contratación temporal y mejorar la contratación a tiempo parcial. También piden disminuir cargas administrativas y rebajar los costes laborales.

Expresamente reclaman al nuevo Gobierno que no revierta la reforma del mercado de trabajo. La CEOE es partidaria de que se mantenga el cese de la ultraactividad de los convenios; la prioridad del convenio de empresa y la regulación de la inaplicación de las condiciones pactadas en convenio, como ejes centrales de la negociación colectiva. Son precisamente las medidas que el Gobierno de Sánchez quiere suprimir; no lo ha hecho porque no ha encontrado respaldo de los grupos de la oposición y si la hubiera hecho por decreto no hubiera podido convalidarlo.

Sostenibilidad de las pensiones

La organización empresarial quiere una rebaja generalizada de cuotas a la Seguridad Social, por ello reclama que se determine de forma «clara y nítidamente» las prestaciones de carácter contributivo y su financiación con cotizaciones; y que el Estado asuma el resto de los gastos del sistema.

Para garantizar la sostenibilidad del sistema público, apuestan por «el aumento de la edad de jubilación a medida que lo haga la esperanza de vida». Condideran que hay margen para optimizar los gastos de la Seguridad Social con una gestión eficiente de las prestaciones de las bajas médicas a través de «la mejora de los mecanismos de seguimiento, control y evaluación del absentismo». Son partidarios también de introducir «incentivos fiscales y mayor transparencia y disponibilidad».

Unidad de mercado

La patronal recuerda al nuevo Gobierno que es necesario «legislar menos, legislar más», son partidarios de una mejora de la «técnica jurídica» en la redacción de las normas y que se garanice la coordinación normativa entre administraciones y la eliminación de barreras entre regiones. Para ello propone avanzar en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.

Formación

CEOE solciita que se refuerce la figura de la formación dual en ela sempresas. Al nuevo Gobierno le pide una regulación de la formación profesional «más vinculada a la producción y al empleo», promover la innovación y el emprendimiento y crear «desgravaciones fiscales de las enseñanzas obligatorias».

Infraestructuras e I+D+i

La organización empresarial considera que España necesita una inversión de casi 114.000 millones para construir infraestructuras (transporte, logísticas, medioambientales y de agua) y reclama que en los próximos cuatro años se incremente las partidas en I+D+i hasta el 1% del PIB (actualmente se sitúa en el 0,54%).

Igualdad

Subsidios «eficaces» como la «necesaria desgravación fiscal» para el empleo doméstico y el «tratamiento fiscal neutro para el segundo sustentador familiar». Los empresarios quieren avanzar en la racionalización horaria.

Sanidad

Pacto de Estado por la Sanidad que tenga en cuenta las necesidades reales autonómicas y su influencia en el conjunto del Estado, además de apostar por las fórmulas público-privadas y disminuir el IVA sanitario del 21% hasta el superreducido.