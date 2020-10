La CEOE cree que los Presupuestos no son realistas: «España no va a crecer un 9% el año que viene» El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha explicado que «hay que hacer Presupuestos covid, no precovid»

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha tildado de «no realistas» los Presupuestos Generales del Estado que presentó ayer el Gobierno. A su juicio, las expectativas del Ejecutivo son demasiado optimistas. También ha defendido la importancia de que las nuevas cuentas salgan adelante, pero que no duren más de un año. «Los Presupuestos no valen para tres años más. Quiero que se aprueben pero que duren un año, no cuatro», ha explicado en el congreso de gran consumo organizado por Aecoc. Además ha comentado que las cuentas de 2021 «no nos parecen realistas. España no va a crecer un 9% el año que viene. Ojalá fuera así. España tampoco va a tener un déficit del 7%, será mayor, viendo los ingresos y los gastos». El presidente de la patronal cree también que al igual que las empresas «han cambiado sus estrategias con la pandemia», el Gobierno debe hacer lo mismo. Por eso ha defendido que hay que hacer unos «Presupuestos Covid, no precovid». La segunda ola del coronavirus en España azota con fuerza también a la economía, que teme que el fantasma de un confinamiento como el decretado en marzo se torne en realidad. El presidente de la CEOE ha transmitido que las empresas necesitan seguridad para poder funcionar. «No decimos que no tomen las medidas sanitarias, pero no puede ser que tengamos la incertidumbre de ver cómo abrimos o cómo cerramos». Además, con el nuevo estado de alarma, que en principio el Gobierno pretende alargarlo durante seis meses mientras la oposición trata que dure menos, Garamendi ha explicado que «ya la Semana Santa la tenemos perdida. ¿Alguien va a programarse cuando de un día para otro pueden cerrar?». Así, ha pedido que la pandemia se gestione con «eficacia y previsión». Garamendi, que cree que se necesitará un ajuste de 60.000 millones al año, ha recordado que esta crisis es «sanitaria, no financiera». Así ha criticado la deriva fiscal del Gobierno. Mientras el resto de países de la UE ha bajado los impuestos, en España se suben, cargando a las empresas de más gastos. «España va en el sentido contrario que el resto de países», ha espetado. En ese sentido, también ha enjuiciado negativamente la norma recogida en los Presupuestos que reduce las plusvalías generadas por dividendos y participaciones de las empresas en filiales. A su parecer «el efecto sede es de un efecto tractor impresionante. Es importante tener multinacionales». Por otra parte, también ha mostrado su preocupación por la ley futura que pretende el Gobierno para intervenir el precio del alquiler. «Atenta contra el mercado. Necesitamos confianza y eso lo da la estabilidad», ha incidido.

Salario

ERTE

Presupuestos Generales del Estado