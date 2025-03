Cejuego denuncia «discriminación» hacia las casas de apuestas y casinos por parte del Gobierno

El Consejo Empresarial del Juego, Cejuego, no está de acuerdo con que se haya retrasado la reapertura de las casas de apuestas hasta la fase 3 del plan de desescalada. Los salones de juego están cerrados desde el pasado 14 de marzo , fecha en la que se decretó el comienzo del estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Ahora, en pleno proceso de reapertura económica, desde Cejuego critican falta de atención por parte de las instituciones y una situación de incertidumbre. «Según el Real Decreto del 14 de marzo una vez se iniciara la desescalada, esta se realizaría por criterios sanitarios y no de actividad: esto no se está respetando. Se está realizando de forma discriminatoria y como sector nos sentimos perjudicados», indica el director general de Cejuego, Alejandro Landaluce, en una nota enviada a los medios.

En concreto, en Cejuego critican que la reapertura de las casas de apuestas se haya retrasado a la fase 3 a pesar de ser una actividad de ocio con una concentración de aforo similar a la de los bares y otros establecimientos comerciales minoristas que sí han podido retomar su actividad antes, tal y como estableció el Gobierno en el BOE el pasado 30 de mayo.

Además, el sector denuncia un trato discriminatorio frente a Selae , cuya actividad de juego público se permite desde el 9 de mayo, mientras que «en el mejor de los casos», el juego privado se ha reactivado al inicio de junio, en las localidades más avanzadas en el plan de desescalada. Desde Cejuego recalcan el«esfuerzo» desarrollado para colaborar con las entidades públicas a la vez que han adaptado todos sus locales a las medidas necesarias bajo un estricto control de acceso y seguridad . «Así que, únicamente se entiende esta falta de consideración como parte de la estrategia de discriminación que sufre desde hace tiempo el sector privado por parte del Gobierno en su defensa paralela del juego público o semipúblico», sentencia la patronal del Cejuego en una nota.

El Ministerio de Sanidad ha informado que las salas de juego podrán abrir a un aforo del 50%, pero sin superar nunca las 50 personas en su interior, incluyendo el propio personal. Aunque en salas de juego y locales de apuestas esta decisión no es tan condicionante, sí resulta incompatible para la apertura de casinos y bingos, con plantillas en muchos casos superiores a esa cantidad, denuncian desde la patronal del sector. «No entendemos que se aplique al juego una restricción de 50 personas, independientemente del aforo de la sala, por ser una medida que no atiende a razones sanitarias y que no se aplica en otras actividades similares al juego», puntualiza Landaluce,

Asimismo, desde Cejuego recuerdan que si no se abren las salas de mayor capacidad será difícil poder reactivar el empleo y sacar del ERTE a los empleados que «irremediablemente tuvieron que dejar de trabajar tras el cierre de las salas el pasado mes de marzo». «Afrontamos diariamente la incertidumbre de si se producirá la autorización de apertura o no en un plazo menor de 24 horas, sin un aviso previo que permita adecuar las salas e incorporar a los empleados para la apertura», añade Landaluce.

