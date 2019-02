CC.OO. y UGT empiezan el viernes las movilizaciones contra el Gobierno Los sindicatos reunirán a 10.000 delegados en la Caja Mágica de Madrid bajo el lema «más hechos y menos palabras»

Javier González Navarro

@jgnavarroes Seguir Madrid Actualizado: 06/02/2019 02:36h

CC.OO. y UGT arrancan el viernes su campaña de movilizaciones para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que lleve a cabo sus promesas, como derogar las reformas de las pensiones, la laboral y modificar el Estatuto de los Trabajadores.

Bajo el lema «más hechos y menos palabras», ambos sindicatos esperan reunir a 10.000 delegados en la Caja Mágica de la capital de España. A este acto le seguirá la convocatoria de 2 horas de huelga en todas las empresas el próximo 8 de marzo, día de la mujer trabajadora.

Los sindicatos quieren «acabar con las resistencias de las patronales a aplicar la nueva política salarial y en particular el salario mínimo de convenio». Asimismo, exigen que se materialice, «de manera urgente, lo avanzado en las mesas de negociación. El Gobierno debe primar las necesidades sociales y no refugiarse en la delicada mayoría parlamentaria y en la falta de consenso con la patronal. Ésta no tiene ninguna autoridad moral para vetar el diálogo social cuando en el pasado se han desentendido de los acuerdos alcanzados en este marco porque les era más favorable la acción de gobierno, como sucedió con la reforma laboral de 2012».

También piden que se suscriba un acuerdo con el Ejecutivo «que obligue a cambios sustanciales para recuperar y mejorar derechos sociales y laborales, independientemente de la vía legislativa que se elija para su materialización».