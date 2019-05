Como consecuencia de la guerra comercial emprendida por Donald Trump, Google anunció este lunes que dejará de proporcionar software para el fabricante chino de móviles Huawei. Otras firmas como Intel, Qualcomm o Broadcom tampoco darán soporte a estos teléfonos. El veto, que entrará en vigor en un plazo de tres meses, no afectará a los servicios de Google Play ni a la barrera de seguridad de Google Play Protect, pero los usuarios no podrán descargarse las actualizaciones periódicas del sistema Android. No obstante, sí podrán acceder a estas renovaciones tecnológicas a través de desarrollos disponibles en código abierto, aunque estos suelen estar disponibles con meses de retraso.

Asimismo, quienes tengan un teléfono Huawei u Honor -la segunda marca de esa empresa china- no podrán instalarse la nueva versión del sistema operativo, el Android Q, que se corresponde con la 10.0. Estos usuarios tendrán que conformarse con seguir con la versión actual, la 9.0, lanzada en agosto pasado, y por lo tanto, no podrán disfrutar de las mejoras que incorporará el software actualizado.

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.