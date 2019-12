Caso BBVA-Villarejo, muchos ruido, menos nueces de las que parecen y... aún en secreto

María Jesús Pérez SEGUIR Madrid Actualizado: 29/12/2019 01:18h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Primero, saltaba a la luz su relación con BBVA. Después, el agosto pasado, otras ocho grandes empresas estratégicas para la economía española eran señaladas. Supuestos encargos desvelados todos por el propio implicado, el excomisario José Manuel Villarejo, sobre la mesa del juez que investiga la causa de los presuntos trabajos ilícitos de espionaje de Villarejo, Manuel García-Castellón. Una lista de compañías con las que decía haber tenido contactos contractuales: Repsol, Caixabank, Indra, Iberdrola, Santander, Planeta, Mutua Madrileña y Telefónica. Hasta el momento. En aquel escrito, el expolicía avisaba de hecho de que si «las manos negras» seguían «tirando de la manta» en las investigaciones de la Audiencia Nacional, se pondría «en la picota» a grandes empresas españolas.

Fiscalía, juez y abogados lógicamente guardan mutismo absoluto respecto al nombre de presuntos clientes sobre los que solicitará o no la imputación a la espera de que la Justicia analice en cuáles se podrían dar similares condiciones que en el caso de BBVA. Muchos opinan que pueden desfilar todos como imputados, pero otros tantos piensan lo contrario.

Ahora bien, lo cierto es que a finales de noviembre, el día 27, un nuevo imputado se sumaba a la larga lista del caso Villarejo. García-Castellón decidía citar como investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos al responsable de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo. El juez tomaba esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, en las pesquisas que instruye por los contratos que la eléctrica habría suscrito con las empresas del comisario jubilado en prisión provisional ya desde hace dos años.

Hace hoy apenas una semana, conocíamos también la apertura de la pieza separada número 21 de la macrocausa en torno a las actividades de Villarejo. En este caso, García-Castellón investiga la presunta contratación conjunta de Repsol y Caixabank del polémico expolicía, al parecer en relación con la pseudo batalla campal que entonces mantenían ambas compañías contra Sacyr y la mexicana Pemex, que querían hacerse con el control de la petrolera española. Pero de imputados, aún, nada de nada.

¿Suma y sigue con las doce campanadas y la bienvenida del nuevo año? El caso es que ya empiezan los rumores de pasillo, o cotilleos, como quieran llamarlos, por los juzgados madrileños sobre una presunta red tejida por el excomisario y sus amigos de igual profesión (con la mercantil Cenyt como epicentro de la red), colocados en las tripas de las grandes empresas del parqué español , «presuntamente» a través de sus áreas de Seguridad. Que, por supuesto, no tiene por qué ser con fines delictivos, porque contratar a una empresa que investigue no es algo ilegal. Cierto o no, el runruneo existe... Si bien, hasta hoy, son eso, «suposiciones» subjetivas detrás de bambalinas.

Mientras tanto, muchos están a la espera de que el magistrado decida levantar de forma inminente el secreto de sumario de la pieza que investiga la relación de Villarejo con el BBVA. Hasta entonces no se sabrán los verdaderos frutos de la investigación del magistrado ni de sus interrogatorios a los imputados y testigos. Si bien es cierto que en la propia entidad financiera parecen estar tranquilos.

No en vano, desde hace un par de «comunicados de prensa» repiten un mensaje nada «velado», sí quizás algo entrelíneas, que muestra su impresión ya sobre lo que conocen del caso: «La entidad ha defendido que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad para BBVA». Esto es, que si no es responsabilidad del banco —derivada de, quizás, las declaraciones de aquellos que no se han acogido al derecho a no declarar, el propio BBVA como entidad jurídica (a través de su representante legal, Adolfo Fraguas), y el expresidente Francisco González— tampoco debería haber responsabilidad de los equipos directivos al frente del banco desde que se le relaciona con la empresa de espionaje propiedad de Villarejo, allá por el 2004.

Cierto es que, como apuntaba, el proceso judicial sigue sujeto a secreto de sumario, lo que limita la información que la entidad puede difundir públicamente sobre este caso, dada la exigencia de no interferir en la investigación, pero deja caer que si no hay responsabilidad del banco, no lo hay de sus equipos directivos -presidentes y miembros del consejo de administración incluidos-. Entonces, se podría concluir que todo empezó como acabará. En el mismo sitio: Seguridad. Presuntamente en el responsable de dicha área del banco, ya jubilado, Julio Corrochano, que es el exdirectivo más señalado en este momento por estar en libertad bajo fianza.

Y todo después de haber pasado por una exhaustiva y larga investigación interna para depurar responsabilidades. Porque desde que se filtraron a la prensa las primeras informaciones sobre la relación entre BBVA y Villarejo, en mayo de 2018, siendo por cierto FG aún presidente —hoy, jubilado, y ciertamente erigiéndose, desde los inicios del caso, como firme defensor de la entidad, a pesar de su decisión de irse antes de que vieran la luz las primeras informaciones—, el banco ha ido abriendo distintas investigaciones. Primero por sus Servicios Jurídicos y su despacho de abogados de referencia, Garrigues, y después con la incorporación de PwC y Uría Menéndez, en enero de 2019, el famoso forensic, también aún bajo secreto. Hasta hoy pues, mucho ruido, y pocas nueces... Veremos.