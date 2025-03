Carmelo Tajadura: Compra de acciones y espionaje

La adquisición, en plena burbuja de fusiones y adquisiciones, de un paquete de acciones del BBVA por parte de la constructora Sacyr y su propósito -aliada con otros- de acceder al consejo de la entidad llevó a la contratación por parte de esta ... del policía Villarejo. Un método realmente expeditivo frente a una operación de mercado. Como es conocido, estamos en plena investigación judicial, porque se practicaron atropellos a derechos fundamentales y actuaciones de probable carácter delictivo, según la Fiscalía. Que, por cierto, difícilmente pudieron realizarse sin que alguien facilitase a los policías el listado de nombres de las personas a espiar que, lógicamente, no parece que se pueda improvisar por los contratados. Todo ello en una entidad cuyo expresidente repetía, un día sí y otro también, aquello de que «todo lo que hacemos en BBVA es legal, ético y publicable». Desde luego es seguro que la gran mayoría de los empleados lo ha cumplido escrupulosamente. Pero es probable que no haya regla sin excepción, máxime si está en juego el control del poder de una entidad tan relevante.

Siempre me ha sorprendido que el anterior presidente del BBVA calificara de «asalto» a la entidad el hecho de que un tercero comprase acciones de la misma. Quizás, podría interpretarse como un ataque a su papel como presidente si era sustituido, pero no me parece que adquirir acciones sea una agresión a una entidad. Más bien, lo contrario. Podemos discutir si los nuevos accionistas que querían acceder al consejo eran los más convenientes o no. Pero, desde luego, actuaron con publicidad y, aparte de hablar con la entidad y el Banco de España, han declarado que informaron al Gobierno y a la oposición, algo habitual en todos los países y con todos los gobiernos. Y que no se opusieran o no se manifestaran no significa que alentasen una operación financiera en el sector privado. Sin embargo, algunos opinadores en España han difundido la versión unilateral del expresidente del BBVA, que atribuye el origen de la operación al Gobierno de entonces, sin aportar pruebas de tal afirmación y sin recoger el testimonio de la otra parte.

En su comparecencia ante el juez, el expresidente del BBVA rechazó su implicación y se dice que apuntó hacia determinados subordinados como interlocutores en la contratación o como responsables de la misma. Esta forma de proceder me recuerda, como antítesis, a la de su antecesor y recientemente fallecido Emilio Ybarra , cuando fue acusado -precisamente por aquel expresidente- en el asunto de unas cuentas ocultas, heredadas, que venían de atrás. Ybarra asumió toda la responsabilidad y exculpó a sus colaboradores. Siendo posteriormente absuelto él mismo por un tribunal superior. ¡Vaya contraste!

Desde luego resulta difícil creer que uno o varios subordinados de forma autónoma y sin informar a sus superiores hayan podido asumir tamañas responsabilidades en una organización tan jerarquizada como BBVA, con unos rigurosos sistemas de control y auditada interna y externamente. La investigación judicial seguirá avanzando y, sin duda, los subordinados lo acabarán aclarando e indicarán si actuaron recibiendo órdenes.

Hace unos días leíamos que el presidente de Credit Suisse dimitía por un asunto de espionaje. Aquí, en cambio, no se marcha voluntariamente nadie. Lo estamos viendo estos mismos días con otras derivaciones del caso Villarejo. La forma de actuar suele ser: primero se niegan los hechos; cuando ya son evidentes, se niega su conocimiento y se recurre a la presunción de inocencia; luego se dice que hay que esperar a la sentencia. La conocida estrategia de retrasar las consecuencias para diluir responsabilidades.

En fin, el caso es que la operación de los eventuales nuevos accionistas, que también encontró obstáculos discutibles en la autoridad financiera, fracasó. Y los accionistas del BBVA tuvimos que seguir con el expresidente muchos años más. Es ciencia ficción elucubrar sobre cómo hubiera evolucionado el banco si dicha operación se hubiera materializado. Pero es una realidad que a los accionistas del BBVA no les ha ido bien con la gestión de aquel: el banco colíder de entonces ha pasado a ser el segundón tras el Santander; decisiones estratégicas, como las adquisiciones en China, EE.UU. o Turquía han originado pérdidas o lucros cesantes; y la cotización ha retrocedido. Así que la «defensa frente al asalto» le ha salido cara al accionista.

Carmelo Tajadura es economista