Canarias, sin turistas tras salir de los corredores británicos Las islas no remontan en su temporada alta turística y mantiene un 7% de ocupación

Jorge Aguilar SEGUIR Madrid Actualizado: 18/12/2020 02:56h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La situación del turismo en Canarias no remonta. Tras la crisis migratoria, que sigue presente en las islas, aunque varios inmigrantes han sido trasladados a otros puntos de España, estos días la región ha recibido otros mazazos. El primero, que el Reino Unido, principal país emisor de turistas, ha sacado a Canarias de la lista de países seguros para viajar. De esta manera, todo aquel británico que quiera visitar el archipiélago deberá hacer una cuarentena de dos semanas. El segundo, que después de que el Gobierno regional aprobara un decreto para validar los test de antígenos como prueba de entrada, el Consejo de Estado acabó tumbándolo, por lo que solo se permiten los PCR. Además, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, impuso el miércoles restringir las salidas y entradas en la isla de Tenerife.

«La situación es muy preocupante», explica a ABC el vicepresidente de la Federación de Empresarios y Hosteleros de Las Palmas (FEHT), Tom Smulders, que, como a principios de diciembre, continúa cifrando la ocupación hotelera en un escueto 7%. Otros años, esta llegaba al 90%, según los datos del sector. «La situación es totalmente insostenible económicamente», afirma Smulders.

En el día de ayer, la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, mantuvo una reunión con los representantes de las diferentes patronales del sector para evaluar la situación. En la misma, según ha podido saber ABC, la consejera no dio por perdida la vía de los test de antígenos como prueba válida. En ese sentido, el presidente de la patronal de hoteleros Cehat y también de la canaria Ashotel, Jorge Marichal, expuso en un programa radiofónico que «hay una falta de sensibilidad del Gobierno nacional en la negociación para tener una hoja de ruta clara. Es otra piedra del camino por la tozudez de algunas personas que no entienden que no se pueden hacer test PCR en los países de origen».

Además, en el sector se puso el foco en tratar de animar a los turistas más fieles, como los británicos, y que suelan estar durante un periodo de estancia más largo. Y es que desde la industria turística se confía en que Canarias vuelva a ser incluida en los corredores del Reino Unido más pronto que tarde. Eso sí, la temporada navideña la dan totalmente por perdida, ya que a la cuarentena británica se suman los confinamientos realizados en Alemania, Países Bajos y los países nórdicos, que también representan una alta cuota de turistas. «Más de una cadena había abierto con la esperanza de tener algún alivio de la situación actual», lamenta Smulders.

La casi nula venida de turistas recrudece la situación de las empresas. En ese sentido, Marichal expone que el sector no aguanta más» y solicitó al Estado «que apruebe de forma urgente un paquete de medidas que permitan rescatar a la hotelería de esta comunidad autónoma y detener esta sangría». Unas medidas que irían desde ayudas directas hasta exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Social. Un SOS que recogió esta semana en el Congreso la diputada de Coalición Canarias, Ana Oramas, que expuso que en las islas cae «la tormenta perfecta» y que pueden llegar al 60% de paro.

En ese sentido se prevé que hoy el Ejecutivo presente a los municipios y regiones su plan nacional para apoyar a la hostelería y al comercio del país. Todo hace indicar que no habrá rastro de ayudas directas y sí exoneraciones a la Seguridad Social como carencias en las amortizaciones de los créditos ICO.

Más de un año aciago

La situación del turismo en Canarias lleva siendo delicada más de un año. El sector, sumamente importante para el archipiélago, ya que aporta el 35% del PIB y supone 344.000 empleos, sufre como nunca la crisis sanitaria. A ello se le suman factores que ya mermaban la actividad anteriormente, como la quiebra de Thomas Cook el pasado año y la competencia de otros países del Mediterráneo.

La citada quiebra del turoperador Thomas Cook, vital para la llegada de los turistas procedentes del Reino Unido, fue el inicio de la crisis. El cese de actividad de la compañía británica supuso un mazazo a las puertas del comienzo de la temporada alta, que comprende de octubre hasta final de marzo.

Aunque ha sido la crisis del coronavirus la que ha acabado por derrumbar los cimientos de la principal actividad económica. Así, según las previsiones de Exceltur, Canarias perderá un total de 10.572 millones de euros de su PIB turístico, lo que supone un desplome del 65% en comparación con el año pasado. Y es que las cifras para el sector han sido catastróficas. En concreto, los números del INE revelan que hasta octubre tan solo han llegado 3,4 millones de turistas internacionales, 7 millones menos que los que habían llegado hasta octubre de 2019. Por su parte, el gasto turístico se ha hundido un 68%, llegando solo a los 4,4 millones de euros. En cuanto a las pernoctaciones, en lo que llevamos de año ha habido 48 millones menos, un -67%.