Canarias, Baleares y Valencia pendientes de la negociación para excluirlas de la cuarentena El presidente canario Ángel Víctor Torres solicita también que se cree un corredor seguro entre Reino Unido y el archipiélago como lo que negocia Baleares

Horas de vértigo para el sector turístico en Canarias, Baleares y Valencia, el establecimiento de una cuarentana obligatoria por parte de todos los viajeros que lleguen desde Espñaa al Reino Unido, amenaza a un sector que podría recibir la estocada final y dar por perdido esta temporada. Todo ello, con unos datos epidemológicos más positivos que en el resto del país y el hecho de que Canarias y Baleares han quedado excluidas de la recomendación de no viajar por parte de las autoridades británicas. La titular de Exteriores española intenta que Londres tambien excluya a ambas, junto a Valencia, de la obligatoriedad de la cuarentena. Misión: salvar la temporada turística.

El sector turístico español y, especialmente, el de las islas depende del mercado británico, alemán y francés. Recomendaciones como las del primer ministro francés de que no se viaje a Cataluña o la decisión de ayer del gobierno británico ponen en serio riesgo a estos mercados. Para calibrar su relevancia solo un par de datos: de los 87,70 millones de turistas internacionales que visitaron el año pasado España, más de 18 millones vinieron del Reino Unido, 11,15 millones de Francia y 11,17 millones de Alemania. Entre sus destinos preferidos las citadas Baleares y Canarias con el añadido de Valencia en el caso de los británicos.

Desde Canarias, su presidente Ángel Víctor Torres, ha considerado que la obligación de la cuarentena no tienen ingún sentido ya que el archipiélago apenas tiene 5,8 positivos por cada 100.00'0 habitantes. El ejecutivo canario ya ha solicitado a Exteriores la creación de corredores aéreos seguros y directos desde Canarias a Reino Unido, en la línea de lo que ya está negociando Baleares. A su vez, ha pdido que se intensifiquen los controles en los aeropuertos. Torres ha mostrado su deseo de que las «intensas» negociaciones que están llevando a cabo este fin de semana den sus frutos «cuanto antes» porque es «fundamental» para Canarias, «un destino seguro y con uno de los mejores parámetros de Europa para los visitantes».

Desde Baleares, el sentimiento es similar: la conseller de Salud y Consumo Patricia Gómez ha garantizado que «el Govern seguirá trabajando para evitar la cuarentena a los británicos que vuelvan de Baleares» y ha reconocido de que «el hecho de que Reino Unido no prohíba viajar a las Islas es una buena noticia». Sin embago, ha constatado que «cualquier noticia que puede poner en riesgo viajar, supone cancelaciones». Lo que ha considerado «una mala noticia» para esta comunidad. Al hilo de lo anterior , Gómez ha anunciado que hablará con el embajador británico para tratar sobre este asunto.

En Ibiza, el director insular de Turismo del Consell de la isla Juan Miguel Costa ha recordaod que el mercado británico en esta isla es el «número uno» y que la cuarentena «hace inviable» que los turistas del Reino Unido «estén pensando en venir a visitarnos». En este sentido, ha hablado de un «mazazo» para el sector.

Por su parte, desde otra comunidad eminentemente turística como Valencia, su presidente autonómico Ximo Puig ha solicitado a las autoridades británcias que excluyan de su recomendación de no viajar a Valencia y, sobre todo, a la Costa Blanca (Alicante). Puig ha trasladado a los responsables británicos que las comarcas valencianas, particularmente, Alicante tienen una incidencia inferior del Covid-19 que en Reino Unido por lo que ha apuntado que «la decisión no parece justificada con los datos objetivos existentes en la actualidad». Puig no ha ocultado su inquietud por la temporada turística en la Comunidad Valenciana y, especialmente, en Alicante.