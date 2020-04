Calviño, sobre la no suspensión de impuestos: «Necesitamos ingresos» La vicepresidenta económica explica que España ha pedido a Bruselas flexibilidad para poder utilizar 11.000 millones de euros de los fondos estructurales europeos

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado este miércoles, sobre la no suspensión de la recaudación de impuestos como el IRPF, que España necesita esos ingresos porque los gastos públicos, como lo sueldos de los sanitarios y de los Fuerzos y Cuerpos de Seguridad del Estado, «no desaparecen». «Esta situación es excepcional pero eso no quiere decir que no necesitemos ingresos (...) No podemos abandonar el funcionamiento normal del sector público», ha insistido Calviño en declaraciones a Onda Cero.

En cuanto a las demandas del mundo empresarial para que el permiso retribuido por paralización de la actividad no esencial lo pague el Estado, Calviño ha indicado que, aunque comprende la reclamación «el sector público no puede reemplazar al conjunto de la economía».

A su vez, apuntó que el Gobierno ha pedido a la Comisión Europea poder utilizar 11.000 millones de euros de fondos estructurales destinados a España para 2020 y que no se han usado para financiar medidas aprobadas para mitigar el impacto de la crisis creada por el Covid-19.

Calviño indicó que se ha pedido «flexibilidad» en Bruselas para «poder reutilizar» dichos recursos, a la vez que el propio Gobierno y los ministerios están identificando «todos los remanentes» de programas o medidas que «no se van a poder en marcha» para atender la situación excepcional.

La vicepresidenta abundó, sin embargo, en que el España podrá también acudir a los mercados como ha venido haciendo con exitosas operaciones pese al Covid-19 al ser cuestionada sobre cómo se financiarán los costes.

«No estamos teniendo ningún problema de financiación en los mercados europeos», aseguró subrayando que las colocaciones se están haciendo además a tipos muy bajos y recordó que el propio BCE ha aprobado un programa de compras de deuda que también supone una facilidad en los momentos actuales.

Esta situación no implica, según detalló, que se siga «reclamando una respuesta a Europa» porque más allá del dinero en sí es que se trata de una crisis internacional «y la salida no puede ser que cada país tenga que asumir una deuda extra» cuando además todos «estamos luchando por la salud de todos». Así, ha reiterado que «tiene que haber un sistema de mutualización de la deuda, llámase eurobonos, bonos de reconstrucción o coronabonos, el nombre es lo que menos importa».

A su juicio tiene que haber un mecanismo europeo para el reaseguro del desempleo, un mecanismo que permita a todos emitir deuda y que el respaldo del BEI llegue a todas las empresas europeas.

Reconoce que el desempleo de marzo se disparará

Por otra parte, Calviño, ha reconocido este miércoles que los datos de paro de marzo, que el Ministerio de Trabajo publicará mañana, «no serán positivos». «No podemos esperar buenas noticias. Mañana veremos las cifras, pero no son positivas», ha señalado.

La ministra ha subrayado que «a nadie se le escapa» que los datos de paro y afiliación serán negativos a tenor de los datos diarios que se han ido conociendo sobre la presentación de expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) por parte de las empresas afectadas por la crisis sanitaria.

Por eso, ha insistido, «hay que atacar la emergencia sanitaria», para que la economía vuelva cuanto antes a la normalidad.