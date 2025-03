Nadia Calviño, favorita para la presidencia del Eurogrupo

El anuncio de la dimisión de Mario centeno como ministro portugués de Economía deja abierta de par en par la posibilidad de que su colega española, Nadia Calviño , se convierta en la próxima presidenta del Eurogrupo. En su favor, su prestigio indudable como antigua directora general en la Comisión Europea a lo que se añade que sería la primera mujer en ocupar este estratégico puesto. Para los planes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin embargo, sería una pequeña contrariedad, porque significa que sería muy difícil que lograse también designar a la actual ministra de Exteriores, Arantxa González Laya como candidata europea a dirigir la Organización Mundial de Comercio (OMC) como había adelantado este fin de semana. Ayer se celebró una reunión telemática de ministros de comercio para hablar precisamente de esta candidatura y por ahora el único nombre que se ha mencionado es el del actual comisario de Comercio, el irlandés Phil Hogan , que no ocultó su interés por ocupar este puesto.

Sin embargo, la sucesión de Centeno por Calviño se da prácticamente por segura, sobre todo porque no afecta a los equilibrios políticos en las instituciones ya que sustituye a un cargo socialista por otro. No es frecuente que se sucedan dos representantes ibéricos, pero dado que Centeno ha ejercido un mandato de dos años y medio, los expertos consideran que ese no será un obstáculo.

A diferencia de la dirección general de la OMC, la presidencia del Eurogrupo no implica abandonar su cargo de ministra de Economía sino que, al contrario, lo refuerza mucho porque es condición previa tener ese cargo en el Gobierno nacional para poder seguir siendo la responsable de la reunión de ministros de Economía de la zona euro.

La próxima sesión del Eurogrupo será este jueves y en ella es probable que se despida el portugués y se establezca el proceso de elección de su sucesor. Ayer se celebró también una reunión del Ecofín, en la que todos los ministros de economía europeos analizaron por primera vez la propuesta de la Comisión Europea del fondo de reconstrucción. El comisario Valdis Dombroskis urgió a los Gobiernos a tramitarlo cuanto antes.