Nadia Calviño, ministra de Economía - EFE

Calviño no descarta la implantación unilateral de la «Tasa Google» en España si no hay acuerdo en Europa La ministra de Economía afirma lo «ideal» es que se llegue a un acuerdo a nivel global o, en su defecto, a nivel europeo.Sin embargo, ha remarcado que si no es así, habrá que actuar «a nivel nacional».