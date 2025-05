Calviño se enfrenta a Ribera, Bolaños y a Unidas Podemos por la futura eléctrica pública

Nuevo choque entre los dos socios de Gobierno. Incluso, entre dos vicepresidentas y un ministro del equipo socialista . En este caso, por la intención de Unidas Podemos de crear una compañía eléctrica pública con las centrales hidroeléctricas que vayan finalizando su concesión administrativa, ... proceso que tardará unos veinte años.

Este guante había sido recogido recientemente tanto por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, agobiada por el espectacular incremento de los precios de la luz en los últimos meses, como por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, nuevo ‘hombre fuerte’ del Gabinete de Sánchez.

Ante la obviedad de que esa iniciativa no servirá para bajar los precios récords de la luz ni a corto ni a medio plazo, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, cuestionó ayer en Cádiz la utilidad de impulsar una empresa pública de energía para combatir la escalada de los precios.

«Medidas eficaces»

La vicepresidenta económica fue muy tajante: «Tenemos que centrarnos en medidas eficaces y centrar nuestros esfuerzos en aquellos ámbitos que pueden tener un impacto real , y no otras ideas que ya sabemos que no son eficaces o no pueden llevarnos a los objetivos que tenemos, que es un sistema energético con la energía más limpia y barata posible».

Calviño defendió que el Gobierno trabaja hacia una transición ecológica a partir de la introducción de energías renovables –«las más limpias y baratas en este momento»– y que, ante el aumento de costes que afectan al precio de la electricidad, ya ha adoptado otras medidas con las que espera reducir la factura en un 15%.

Entre ellas, mencionó la bajada de impuestos – rebaja del 21 al 10% del IVA hasta finales de año y la suspensión hasta septiembre del impuesto a la generación que pagan las eléctricas–, del traslado de diversos cargos que soporta la factura (a través del Fondo Nacional de Sostenibilidad) y también «atajar los beneficios a energías ya amortizadas».

Algunas de estas medidas, dijo Calviño, están «pendientes de la aprobación en el Parlamento» y espera que «sean aprobadas lo antes posible». Tanto el citado fondo, como el mecanismo para rebajar los llamados ‘beneficios caídos del cielo’ aún no han entrado en vigor.

Y es que el Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica, apostó finalmente por tramitar estas medidas como proyecto de ley, pese a la insistencia de Unidas Podemos de aprobarlas vía decreto.

Ambas medidas tendrán un reducido impacto en los precios de la electricidad , lo mismo que sucederá con la nueva subasta de capacidad renovable convocada el lunes por Transición Ecologica y que se llevará a cabo en octubre.

La electricidad, otra vez por encima de 105 euros

Mientras tanto, el precio de la electricidad en el mercado mayorista retoma la tendencia alcista. Tan solo 48 horas ha durado el sosiego de los consumidores. Es el tiempo que ha tardado el precio de la electricidad en estar por debajo de los 100 euros el megavatio hora (MWh). Para hoy, el precio medio en el mercado mayorista será de 105,40 euros el MWh.

Este precio contrasta con los 80,13 euros de Francia y los 78,64 de Alemania. En Portugal costará 106,79 y en Italia 111,78 euros. Los precios más caros se registran hoy en Rumanía y Hungría, con 130,08 euros el MWh.

El precio de hoy supone un incremento de aproximadamente el 18% respecto a los 89,5 euros de ayer y de los 88,92 euros del lunes.

Hay que recordar que la semana pasada se vivieron cinco récords históricos consecutivos, a aumentar el precio desde los 106,74 euros del lunes a los 117,29 del viernes, precios nunca visto en nuestro país.

Otro embalse de Iberdrola

Por otra parte, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) podría ampliar su investigación a Iberdrola por el vaciado de los embalses de Valdecañas (Cáceres) y de Ricobayo (Zamora) después de que el embalse de José María Oriol (Cáceres) haya sufrido otro importante vaciamiento.

Así lo ha denunciado el portavoz de Ciudadanos en Extremadura, David Salazar, quien ha dicho que pedirá explicaciones en «las instituciones europeas» sobre el «vaciado de los embalses; esto se hace exclusivamente con intereses de ganar más dinero».

Esta central es emblemática para la compañía que preside Ignacio Galán. Incluso, lleva el nombre del que ha sido su presidente más longevo (44 años). La instalación tiene una potencia de generación eléctrica de 915 MW.

Sin embargo, la empresa niega supuestas irregularidades y justifica la utilización de sus aguas para generar electricidad más barata ante la subida de los precios del gas natural .