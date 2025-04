El calvario de entrar en una lista de morosos: sin hipoteca y sin poder dar de alta la luz

La entrada de Míriam (nombre ficticio) en un listado de morosos comenzó tras un desacuerdo con su antigua compañía telefónica. Meses después de cambiar de operadora, la empresa anterior le reclamó el pago de unos recibos a pesar de que ya se había dado ... de baja hacía unos meses. Míriam se negó a abonar los 60 euros que le pedían por considerar que era injusto cargar con las facturas de una compañía a la que ya no pertenecía. A partir de ahí comenzó su calvario. Por ello, recibió una comunicación en la que se le avisaba de la inclusión de su nombre y apellidos en una lista de morosos. Todo ello, a pesar de haber reclamado varias veces que la deuda imputada no era exigible.

Dos años después, Míriam sigue incluida en esa lista negra y padece las consecuencias cuando intenta realizar trámites o gestiones cotidianas. No consigue financiación para comprarse un coche nuevo ni tampoco puede cambiar de compañía comercializadora de electricidad, del gas o, de nuevo, de teléfono . La razón reside en que gran parte de las empresas suministradoras de servicios y las entidades financieras consultan estas listas -previo pago de una tarifa- antes de conceder un préstamo o de rubricar un contrato de cualquier servicio básico. Ahora, su caso está pendiente de resolución en los juzgados tras interponer una demanda con la ayuda de la asociación Asufin.

A Julián Latorre también le exigió una operadora el abono de una cantidad de 600 euros que no correspondía ya que había realizado el traspaso a otra teleco cumpliendo todos los requisitos y una vez finalizado el periodo de permanencia pactado. El susodicho rechazó abonar el dinero reclamado por no constituir una deuda real y no tardó en ser castigado por la operadora: su nombre fue incorporado en uno de estos registros. Tras reclamar a través de la OCU, Julián logró salir de la lista pero tuvo que soportar distintas penalizaciones durante meses. Las dificultades fueron varias, desde recibir una negativa a la hora de firmar un seguro para su coche, hasta problemas con financieras que no dudaron en retirarle las tarjetas de crédito que tenía vinculadas a distintos comercios. «A cualquier entidad a la que acudía, me decían que no», cuenta Julián.

Los episodios sufridos por Míriam o de Julián ocurren con relativa frecuencia en España. Para entrar en un fichero de morosos basta con dejar de pagar un recibo de apenas 50 euros. A pesar de que muchos de los impagos no son de importes altos, las consecuencias pueden paralizar la contratación de servicios básicos por parte del consumidor afectado. Estar dentro en una de estas listas perjudica al ciudadano a la hora de contratar servicios básicos para la vida diaria como una hipoteca, un préstamo urgente, una tarjeta de crédito o dar de alta una línea de teléfono o la electricidad o el gas en una casa, entre otros.

Los ficheros que operan en España son varios. Entre ellos encontramos a los que funcionan como empresas privadas, como es el caso de Asnef (Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito), RAI (Registro de Aceptaciones Impagadas) o Experian Bureau de Crédito. El Banco de España, por su parte, cuenta con Cirbe (Central de Información de Riesgos), que aunque no es un registro de morosos, ofrece información de las personas cuyo riesgo acumulado supere los 1.000 euros. En general, estos listados sirven para constatar que el usuario que aparece inscrito en ellas no es solvente y por lo tanto, existe un riesgo alto a la hora de firmar un contrato de préstamo o de servicios con él.

Fuentes de uno de los ficheros más conocidos, Asnef, explican a ABC que los datos incluidos se utilizan con la finalidad de dar seguridad al tráfico mercantil, así como de «ayudar a prevenir la morosidad y valorar la solvencia patrimonial de las personas físicas y jurídicas» . Desde Asnef no facilitan cifras relativas al tipo de deuda o al número de personas exacto inscrito en el fichero, pero cuentan que durante las primeras semanas de pandemia se produjo un ligero incremento en el número de deudores. «Pero, inmediatamente se produjo un descenso debido a las moratorias aprobadas por el Gobierno y al acuerdo sectorial para aplazar las operaciones de financiación de los clientes de nuestras entidades asociadas», admiten las mismas fuentes.

Reclamar una indemnización

Además, se dan muchos casos como el de Míriam, en los que se entra por error, como puede ocurrir si hay malentendidos con alguna empresa de suministros, por ejemplo. «Hasta el más honorable de los pagadores puede un día ver su nombre en un fichero», advierten desde la asociación de consumidores OCU . De hecho, se pueden dar casos de usurpación de la personalidad o de contrataciones fraudulentas que nos hacen caer en una teleraña de la que, una vez dentro, es muy difícil escapar.

Una inclusión no pertinente Desde la OCU refieren el caso de Gabriel (nombre ficticio), quien denunció ante la AEPD su inclusión en un fichero de morosos sin que este paso fuera legal. La Agencia de Protección de Datos impuso una multa de 50.000 euros a Unión de Créditos Inmobiliarios, compañía que realizó la inclusión incorrecta por este motivo y la sanción fue posteriormente confirmada tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo. La sentencia recuerda que para que la inclusión de los datos del usuario en un registro sea legítima no basta con que la deuda sea exacta, sino que también es necesario la inclusión sea pertinente. En este caso, no fue así porque Gabriel había solicitado la nulidad de varias cláusulas del crédito hipotecario.

Ileana Izverniceanu, directora de comunicación de la OCU, recuerda que, a veces, la inclusión se realizó por error, la deuda no es real o no se cumplen los requisitos para la inscripción en el fichero. Si esto ocurre, el afectado debe solicitar la baja al titular del registro en cuanto te avisen de la inclusión. El caso de que no respondan, hay que denunciarlo ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y, en última instancia, cabe la opción de reclamar judicialmente una indemnización por los daños causados por una incorrecta inclusión. En cambio, si se admite que la deuda es real, el consumidor debe saldarla cuanto antes y reclamar y guardar un justificante del pago para evitar problemas en el futuro.

Fuentes de Asnef reconocen que en ocasiones «muy puntuales» pueden darse casos en los que un consumidor es víctima de una contratación fraudulenta o de suplantación o usurpación de identidad. Pese a ello, recuerdan los ciudadanos disponen de un servicio gratuito para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y limitación.

Medida de presión

Por otra parte, la incorporación en unos de estos ficheros de solvencia patrimonial se utiliza a veces como medida de presión para reclamar una deuda. Pero, los ciudadanos incluidos por error no solo tienen derecho a que se eliminen sus datos, sino que también pueden reclamar una indemnización en los juzgados. Al respecto, , remarca que el Tribunal Supremo ha establecido que cuando alguien entra en un fichero de morosos es para evaluar la solvencia de una persona. «El fin no puede ser coaccionar para obligar a alguien a abonar una deuda. Es decir, estas listas no se pueden utilizar con un carácter coactivo y menos aún cuando el cliente tiene abierta una reclamación a través del departamento de atención al cliente», añade Gavín.

Al mismo tiempo, Gavín subraya que las últimas indemnizaciones que se han visto obligadas a pagar las compañías por vulnerar el derecho al honor se cuantifican en miles de euros . «A esta empresas les diría que no valen los atajos, si quieren cobrar una deuda, el camino está en interponer una demanda», concreta Gavín.

En esta línea, el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, insistió esta misma semana durante la presentación de la campaña #yonosoymoroso en que la imposición de multas a la persona física o jurídica responsable de la inclusión en el fichero de deudores es la mejor forma de disuadir a las empresas. «La decisión de incluir a un consumidor en un registro puede salirle caro a las compañías si se encuentran con que un consumidor interpone una denuncia», avisó Sánchez.